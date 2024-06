Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: come finisce la soap turca e la storia tra Selin e Demir?

Ecco cosa è successo nel finale di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, la serie turca di cui è stata pubblicata oggi su Mediaset Infinity l'ultima puntata.

Con la puntata pubblicata oggi, mercoledì 12 giugno, su Mediaset Infinity, la dizi turca Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è giunta a conclusione. Sono stati 75 i giorni in compagnia dei due protagonisti, Selin e Demir, e di tutti gli altri personaggi che popolano questa divertente rom-com. Tutto è iniziato per colpa di una casa, e, dopo circa 3 mesi e mille peripezie, tutto si è concluso, ma con un'atmosfera ben diversa, nella stessa villa.

Come finisce tra Selin e Demir?

Nell'ultima puntata di Everywhere I Go si celebra finalmente il matrimonio di Leyla e Muharrem.

La sera prima le ragazze festeggiano con la tradizionale notte dell'Henné, mentre i ragazzi organizzano una cena per il futuro sposo. Demir, molto nervoso, espone a Vedat e Ibo il suo piano per il giorno successivo. Ora che i problemi di lavoro sembrano sotto controllo e Burak, sempre più innamorato di Eylul, ha smesso di fargli la guerra, l'uomo si sente finalmente libero di vivere il suo amore con Selin.

Il finale di stagione di Everywhere I Go si svolge quasi interamente nel giardino della casa di Selin e Demir

Quando il gran giorno di Leyla e Muharrem arriva, i due padroni di casa decidono, all'oscuro l'uno dell'altra, di farsi reciprocamente delle sorprese. Selin ha preparato una mappa con tutti i luoghi del cuore, quelli che vorrebbe visitare, in giro per il mondo, insieme a Demir. Il piccolo scrigno con la "mappa del tesoro" è stato affidato a Monsieur Tosbaga, la tartaruga.

L'uomo, dal canto suo, è stato più "classico": vuole chiedere a Selin di sposarlo e ha affidato la scatolina con l'anello a Karamuk, il cane di casa.

Quando i due innamorati sono finalmente pronti per svelare le reciproche sorprese, non si trovano più nè Tosbaga nè Karamuk, ma per fortuna il panico dura poco: nel giardino della loro casa, alla presenza degli amici più cari, compresi quelli a quattro zampe, Selin e Demir possono finalmente giurarsi amore eterno.

Nei minuti finali di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, la coppia di innamorati è pronta per partire in un lungo viaggio intorno al mondo.

Everywhere I Go: quando arriva la seconda stagione?

Una brutta notizia per tutti coloro che si sono appassionati alle vicende amorose di Selin, Demir e degli altri personaggi: Her Yerde Sen (questo il titolo originale della soap) non avrà una seconda stagione. Nel 2019 Fox Turchia non soltanto decise di non rinnovare la serie ma anche di cancellarla prima di quanto inizialmente pensato. Il motivo? Legato come sempre agli ascolti, partiti benissimo e poi calati nel corso delle settimane successive.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com

Il finale a cui abbiamo assistito, infatti, non era quello a cui le sceneggiatrici avevano pensato, ma è stato messo in piedi in breve tempo per dare comunque una degna chiusura alla storia d'amore principale. Nonostante le proteste di molti spettatori, Everywhere I Go - Coincidenze d'amore non è più stata rinnovata.

A chi ha già nostalgia delle sue trame leggere, dunque, non resta che guardare nuovamente tutte le puntate, disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.