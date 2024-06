Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 3 al 7 giugno 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024.

La tensione è altissima dalle parti di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore nella settimana che va dal 3 al 7 giugno 2024, e che ci avvicina sempre di più al finale della soap turca.

Sono quasi giunti al termine infatti i 75 episodi che compongono la dizi con Furkan Andic e Aybüke Pusat, che viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 3 al 7 giugno

Episodio 68 - Lunedì 3 giugno - Leyla sta organizzando il ricevimento per le sue nozze, e tutto sembra filare liscio finché non esplicita anche con il futuro marito una precisa volontà. Non permetterà mai che sua sorella Firuze resti a vivere da sola in quell'enorme casa, ragion per cui lui dovrà abituarsi ad averle entrambe intorno per tutto il giorno.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore metterà a dura prova il rapporto di Selin e Demir nella settimana dal 3 al 7 giugno

Episodio 69 - Martedì 4 giugno - Burak è infastidito dall'andazzo all'interno dell'azienda: sperava di aver trovato un'alleata in Eylul ma si trova costretto a constatare che lei pende dalle labbra di Demir, almeno apparentemente. La qual cosa non è sfuggita neppure a Selin che, conscia delle implicazioni, non riesce a trattenere il proprio fastidio e discute animatamente con Demir. Alla fine è lui a dover affrontare Eylul.

Il risentimento di Burak nasconde però anche altro, che si rende esplicito quando, alla fine, il ragazzo bacia Eylul .

Episodio 70 - Mercoledì 5 giugno - Il bacio tra Burak ed Eylul ha gettato entrambi nella confusione, portando inevitabilmente tensione anche al lavoro. Le cose non vanno meglio neppure tra Leyla e Muharrem, sconfortato dal fatto che la sua futura moglie non ha la minima intenzione di confrontarsi con lui sulla questione di Firuze e della casa. Dopo una lite piuttosto accesa, i due continuano a non parlarsi.

Episodio 71 - Giovedì 6 giugno - Selin involontariamente fa ingelosire Demir. Arda, un suo vecchio compagno di liceo, è tornato in città e decide di invitarla a cena per chiacchierare dei bei vecchi tempi andati. Demir, cercando di fingere tranquillità, scopre qual è il ristorante designato e si presenta lì, fingendo che si tratti solo di una coincidenza.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, la recensione: una dizi turca leggera per veri sognatori

Episodio 72 - venerdì 7 giugno - Chi non muore si rivede: il signor Yildirim sveglia Burak nel cuore della notte. Ha qualcosa da dirgli ed è convinto che a lui possa interessare molto. L'uomo d'affari vuole distruggere la reputazione di Demir e Selin e c'entra in questo sua figlia Alara. Sentitasi ingannata dai due, la donna è caduta in depressione e ora si trova in una clinica psichiatrica in America.