Eva Mendes: "Ammiro quelle mamme che riescono a lavorare, ma io non sono così"

Eva Mendes si è allontanata da Hollywood nel 2014 per crescere le due figlie avute col compagno Ryan Gosling e anche se adesso che le piccole sono cresciute il lavoro le manca, ammette di non essere una di quelle mamme in grado di fare tutto.

Come un tuono: Eva Mendes con il figlio piccolo in una scena del film

L'ultimo lavoro dell'attrice, oggi 46enne, è l'enigmatico Lost River, diretto da Ryan Gosling nel 2014. In una nuova intervista al Sydney Morning Herald, Eva Mendes ha commentato la scelta fatta di dedicarsi alla maternità rinunciando a recitare per crescere Esmeralda, 6, e Amada, 4, ma trovando comunque il tempo per occuparsi della supervisione della sua linea di moda per New York & Company:

"Non credo che la mia ambizione sia sparita, ma penso che si sia spostata sulle mie figlie".

La Mendes ammette di ammirare "quelle donne che riescono a fare tutto, ma io non sono una di loro. Grazie a Dio ho potuto scegliere di non lavorare e ho capito quanto sono fortunata a poter fare questa scelta. Sono felice di essere stata con le mie figlie, che ora hanno 4 e 6 anni, ma adesso comincio a sentire che la mia ambizione sta tornando".

Eva Mendes difende Ryan Gosling sui social: "Sono felice a casa con il mio uomo, non ho bisogno di uscire"

L'esperienza casalinga con le figlie durante l'emergenza sanitaria è stata divertente, ma anche faticosa per Eva Mendes e Ryan Gosling: "A volte mi sento come se stessimo gestendo un bed-and-breakfast frequentato da ospiti molto aggressivi, che sono sempre arrabbiati e chiedono cibo in continuazione. Quando vanno a dormire, dobbiamo pulire tutto e parliamo del modo in cui siamo stati trattati quel giorno. Quando siamo stanchi e depressi, come accade a molti genitori in questo periodo, ci ricordiamo che stiamo vivendo una situazione felice perché siamo tutti insieme al sicuro e stiamo tutti bene."