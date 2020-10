Eva Mendes difende Ryan Gosling sui social: "Sono felice a casa con il mio uomo, non ho bisogno di uscire"

Eva Mendes è intervenuta su Instagram per difendere il suo compagno Ryan Gosling da un commento scortese con cui le si davano dei consigli non richiesti.

Eva Mendes e Ryan Gosling da sempre sono attenti alla propria privacy, ma l'attrice non ha potuto resistere alla tentazione di rispondere a un commento scortese ricevuto online e riguardante la sua storia d'amore con l'attore canadese.

La star è infatti intervenuta dopo aver condiviso una foto che risale a ben 15 anni fa.

L'attrice aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae felice all'aperto accompagnato dalla didascalia: "Sono andata a fare una corsa sulla spiaggia questa mattina. No, non è vero. Questa foto è stata scattata almeno quindici anni fa. Non ho visto nessuna spiaggia in questa annata. Non sono nemmeno andata a correre". Tra i commenti c'è chi ha avuto il coraggio, e la poca educazione, di commentare: "Devi dire a Ryan di farti uscire di più". Eva Mendes ha quindi replicato sarcastica: "No grazie, sto bene. Preferisco stare a casa con il mio uomo più di ogni altro posto al mondo".

In un'intervista rilasciata ad Access Daily, l'attrice aveva raccontato che trascorrere il tempo a casa con Ryan Gosling e le loro figlie Esmeralda e Amada, che hanno rispettivamente sei e quattro anni, è "davvero divertente, meraviglioso e fa impazzire. Ovviamente è davvero complicato, ma c'è quella sensazione quando finisci la tua giornata e le metti a letto, nel momento in cui io e Ryan ci guardiamo e pensiamo 'Ce l'abbiamo fatta, ne siamo usciti piuttosto interi'".

Le due star si sono conosciute sul set di Come un tuono e hanno poi collaborato anche in occasione di Lost River, l'esordio alla regia dell'attore canadese che è stato presentato al Festival di Cannes.