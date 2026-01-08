Marty Supreme, Odessa A'zion: "Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche"

La star del fiilm con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow è sorpresa sulla sua acconciatura nel lungometraggio diretto da Josh Safdie

Odessa A'zion è una delle protagoniste del nuovo film di Josh Safdie, Marty Supreme, e grazie alla sua interpretazione nel lungometraggio ha ricevuto una candidatura agli Actors Award. Intervistata da Deadline, A'zion ha espresso la sua sorpresa per la nomination.

Inoltre, l'attrice si è soffermata anche sui commenti ricevuti per la capigliatura del suo personaggio, Rachel Mizler, nel film di Safdie con protagonisti la star di Dune, Chiamami col tuo nome e Wonka Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow.

Le voci sui capelli di Odessa A'zion in Marty Supreme

Intervistata sul red carpet dei Critics' Choice Award, Odessa A'zion ha commentato le voci sulla capigliatura del suo personaggio: "C'è tutto un dibattito del tipo 'È una parrucca? Non è una parrucca?'" aveva commentato A'zion "Immagino che non lo sapremo mai. No... sto scherzando". Un'intervista diventata ben presto virale.

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

In risposta alla diffusione frenetica di quell'intervista, Odessa A'zion ha parlato delle accuse per le sue affermazioni sul fatto che, essendo un'attrice emergente, non aveva soldi per comprare parrucche di alto livello: "Non sapevo che ci fosse uno stigma così forte, in particolare, sulle parrucche. Ho parlato di soldi, ma non credo che la gente si renda conto che, per una grande parte della carriera, non si guadagna molto. Non è che piovano soldi, ma tocchiamo ferro, ci saranno dei cambiamenti. È solo questo che intendevo quando ho detto che sto cercando di risparmiare".

L'acconciatura di Odessa A'zion alle première di Marty Supreme

L'attrice ha ribadito che i capelli alla première di Marty Supreme a Los Angeles erano una parrucca, mentre per la première di New York erano naturali: "A New York erano i miei capelli, su cui ho lavorato letteralmente cinque ore" ha detto.

"Tutti pensavano fosse una parrucca. E io: 'Ragazzi, posso avere un po' di credito?'" Non me li sono semplicemente messi addosso. Ci ho messo un bel po'" ha concluso la star di Marty Supreme. Nel cast del film anche Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Fran Drescher.