Eurovision 2025: il Codacons contro Espresso Macchiato di Tommy Cash

Nuove contestazioni quelle del Codacons nei confronti di Espresso Macchiato e Tommy Cash. Il cantante è in lizza per l'Eurovision 2025, ma solleva diverse polemiche.

Da qualche giorno, non si fa altro che parlare di Tommy Cash e della sua canzone Espresso Macchiato, brano che prenderà parte all'Eurovision 2025 in rappresentanza dell'Estonia. La polemica, a cui si aggiunge ora anche il Codacons, nasce dal fatto che la canzone si focalizza sugli stereotipi che vedono come vittima sacrificale gli italiani.

Proprio per questo motivo, è intervenuto il Codacons, istituzione che da sempre tutela i consumatori. Questa ha presentato un ricorso all'Ebu, l'associazione europea che si occupa, tra le altre cose, anche dell'Eurovision.

Tommy Cash ha trionfato all'Eesti Laul 2025, una competizione che proprio come il Festival di Sanremo offre al vincitore la possibilità di prendere parte all'Eurovision. La sua canzone però non è passata inosservata non solo per le movenze dance che richiamano il passato, ma anche per tutte le battutine espresse nei confronti degli italiani.

Ovviamente, tutti devono essere liberi di esprimere il proprio pensiero, ma solo fino a quando questo non risulta essere offensivo per una comunità intera. È proprio questo che sta facendo indignare metà della nostra penisola e soprattutto il Codacons, che ha quindi deciso di intervenire sulla questione.

Eurovision 2025: il Codacons contro Tommy Cash, il cantante dell'Estonia

Il Codacons ha dichiarato che la scelta di Tommy Cash e dell'Estonia dovrebbe essere punita come quando ci troviamo dinanzi a testi che discriminano le donne o gli altri paesi poiché, alla base di tutto, regna sempre l'offesa. Si chiede quindi di escludere la canzone dall'Eurovision che, come sappiamo, si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea.

Chiaramente, è impossibile sapere quale sarà la decisione dell'Ebu, ma l'obiettivo del Codacons è proprio quello di sensibilizzare l'attenzione pubblica su una canzone che potrebbe effettivamente offendere l'identità di una nazione.

Il divertimento e il colpo di scena, quindi, non devono rubare l'attenzione screditando un'intera comunità poiché esistono diversi modi per fare musica e trovare il consenso del pubblico. Non ci resta che attendere per scoprire quali decisioni saranno prese in merito.