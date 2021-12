Euphoria: HBO svela il poster della stagione 2 con Zendaya

Zendaya al centro del sensuale poster della seconda stagione di Euphoria, su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio.

HBO ha recentemente svelato il primo elegante poster della seconda stagione di Euphoria con Zendaya. Gli otto episodi della seconda stagione saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda di HBO. Insieme a Zendaya, lo show è interpretato da Hunter Schafer, Sydney Sweeny, Jacob Elordi, Storm Reid e Colman Domingo.

Sam Levinson è il produttore esecutivo insieme a Drake, Future the Prince, Ron Leshem e Daphna Levin (il duo che ha creato la serie originale israeliana intitolata HOT), Tmira Yardeni, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Yoram Mokadi e Gary Lennon. Augustine Frizzell ha diretto il pilot oltre a co-produrre la serie con A24 Television.

La sinossi anticipa: Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall'amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.