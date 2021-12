Tom Holland e Zendaya: quel like a un post "piccante" su Instagram

Tom Holland frequenta ufficialmente Zendaya; di recente, l'attore ha messo like a un post su Instagram in merito alle virtù sessuali degli uomini più bassi di statura.

Il protagonista di Spider-Man: No Way Home dev'essere proprio un dongiovanni, nonostante la sua altezza contenuta. Di recente, Tom Holland ha messo like a un post che sostiene che gli uomini bassi siano sessualmente più attivi rispetto a quelli alti. Che dire? Zendaya ne sarà contenta...

Secondo quanto riportato da The Sun, Tom Holland ha messo like a un post di LADbible su Instagram in cui si sostiene che gli uomini bassi siano sessualmente più attivi rispetto a quelli alti. Zendaya Coleman sarà contenta di tutto ciò! Lo studio realizzato sostiene: "Secondo The Journal of Sexual Medicine, gli uomini bassi sono più attivi sessualmente degli alti. Lo studio su 531 uomini eterosessuali presi in esame dimostra questo assunto. Dave, uno dei soggetti presi in esame, ha dichiarato: 'Tendenzialmente, entro in confidenza con le donne alte quanto me. In altri casi, però, non contando su una notevole altezza, sviluppo altre mie caratteristiche, come l'ironia, che mi consentono di costruire un affiatamento migliore con la mia partner'".

Ormai è ufficiale il fatto che Tom Holland frequenti Zendaya, di qualche centimetro più alta di lui. I due hanno parlato di questa condizione in occasione della loro partecipazione a Sirius XM Town Hall e Zendaya ha dichiarato: "Mia mamma è più alta di mio papà e di qualsiasi altra persona che io conosca". Tom Holland ha risposto: "Grazie mille per questo esempio! Io sono abbastanza basso ma tutte le ragazze che hanno sostenuto il provino per interpretare MJ erano più alte di me! Il fatto che una ragazza debba essere più bassa del suo ragazzo è una stupidaggine".

Spider-Man: No Way Home è disponibile nei cinema di tutto il mondo e sta continuando a macinare record su record!