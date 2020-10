Euphoria: due episodi speciali in arrivo a dicembre su HBO

Euphoria tornerà prima del previsto con due episodi speciali su HBO, il primo dei quali è previsto per il 6 dicembre. L'annuncio è stato diffuso dalla protagonista dell'acclamata serie, Zendaya Coleman.

Qui trovate la nostra recensione di Euphoria, scabroso teen drama che ha ridefinito il genere.

Tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda, che entrerà in lavorazione a inizio 2021, sono previsti due episodi speciali, il primo dei quali è annunciato per il 6 dicembre su HBO. L'episodio in questione, intitolato Trouble Don't Last Always, seguirà Rue mentre celebra il Natale. L'episodio sarà scritto e diretto dal creatore di Euphoria, Sam Levinson. Colman Domingo, apparso nella prima stagione nei panni di un uomo impegnato a disintossicarsi dalla dipendenza da droghe, affiancherà Zendaya Coleman nell'episodio.

HBO ha annunciato il rinnovo di Euphoria per la seconda stagione dopo la messa in onda di soli quattro episodi, accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Al successo di audience sono seguiti tre Emmy, tra cui quello come miglior attrice protagonista di una serie drammatica che ha permesso a Zendaya di diventare la più giovane attrice della storia a ricevere questo premio.

