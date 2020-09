Emmy 2020: Zendaya è la più giovane interprete a vincere come Miglior Attrice Drammatica

Zendaya, star di Euphoria della HBO, è la più giovane interprete della storia ad aver vinto un Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Da poche ore Zendaya è diventata la più giovane attrice a vincere un Emmy come Miglior Attrice in una serie drammatica, all'età di 24 anni, portando a casa il premio per il ruolo di Rue in Euphoria della HBO, facendo impazzire i fan sul web.

Euphoria: Zendaya in una scena della serie

Collegata da casa sua durante la cerimonia, come tutti i suoi colleghi nominati, Zendaya era con tutta la sua famiglia, che ha assistito a questa vittoria che è entrata ufficialmente nella storia, esultando insieme a lei subito dopo il momento fatidico:

"Sono molto molto nervosa. Volevo dire grazie alla Academy tv e alle altre donne. Questo è pazzesco. Grazie alla mia famiglia e al mio team. Grazie all'incredibile cast e crew di Euphoria. Sono così fortunata e così ispirata da tutto ciò che fate".

Nonostante il periodo particolare che tutto il mondo sta attraversando, Zendaya non ha potuto far a meno di festeggiare la vittoria, guardando questo evento come uno spiraglio di speranza:

"So che è un momento davvero strano per festeggiare. Ma voglio solo dire che c'è speranza nei giovani. So che il nostro show non sempre sembra un grande esempio di questo, ma c'è speranza nei giovani. E voglio solo dire a tutti i miei coetanei che lavorano per strada, vi vedo, vi ammiro e vi ringrazio"

Qui tutti i vincitori agli Emmy 2020. Grazie alla sua interpretazione in Euphoria, Zendaya ha battuto le sue colleghe veterane Jennifer Aniston (The Morning Show), Jodie Comer (Killing Eve), Sandra Oh (Killing Eve), Olivia Colman (The Crown) e Laura Linney (Ozark)e i suoi fan sul web sono impazziti dopo la notizia, esternando le loro emozioni tramite i social network. Ecco di seguito alcune delle reazioni più belle.

Zendaya looking amazing while winning her first Emmy at age 24 will get me through the week. #Emmys pic.twitter.com/nDnc7GJRnC — Joi-Marie (@joimariewrites) September 21, 2020

YESS!!!! @Zendaya omg we’re in tears over here. SO WELL DESERVED pic.twitter.com/IiL2u0Bc6r — chloe x halle (@chloexhalle) September 21, 2020

Mi sono svegliata con la notizia che Zendaya ha vinto l’Emmy e che quindi è diventata la più giovane attrice a vincerlo e la seconda attrice nera a vincere in quella categoria. SONO FELICISSIMA PER LEI E STRA ORGOGLIOSA. Se lo meritava #Emmy pic.twitter.com/5V64NoGvaV — ❦chiã (@fallinzay) September 21, 2020

Zendaya è la donna più giovane e la seconda donna nera a vincere un Emmy. That's called TALENT💅🏻 pic.twitter.com/rMBBxLW1xd — g (@GaiaVetrano) September 21, 2020

@Zendaya Z E N D A Y A🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 🏆 woooo... I believed you all through this show, brought me to tears in the studio with just one scene. your a multi talented beast! More than deserved... soo happy 😆😩😝 — Labrinth (@Labrinth) September 21, 2020