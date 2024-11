Euphoria 3: Zendaya risponde al creatore della serie che la incolpa del ritardo

Zendaya ha risposto a tono al creatore di Euphoria che in precedenza l'aveva accusata di aver ritardato la terza stagione per suoi motivi personali

Zendaya ha risposto dopo che il creatore di Euphoria l'ha incolpata di aver rinviato la terza stagione dello show della HBO. L'attrice è rimasta piccata ed ha risposto a tono:

"Dirò che sono stata fuori per un paio d'anni; quindi, non ho ritardato a causa dei miei impegni. Sono stata aperta, solo in attesa", ha detto l'attrice a Vanity Fair ridendo in un'intervista pubblicata mercoledì. Zendaya, 28 anni, ha sottolineato che quest'anno ha avuto due film importanti in anteprima, Dune: Part Two e Challengers, girati entrambi nel 2022.

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

L'attrice ha voluto sottolineare che per i troppi impegno lavorativi non riesce a girare la terza stagione di Euphoria ed ha ammesso: "Non vado sul set da quasi due anni. Mi sento arrugginita e non so se sarò ancora in grado di calarmi perfettamente nella parte".

La vincitrice dell'Emmy ha confermato che Euphoria è ancora in programma per riprendere le riprese a gennaio, anche se non ha ulteriori dettagli: "Non ho ancora letto nulla, ma non vedo l'ora di vedere su cosa hanno lavorato tutti e quale sarà il futuro di Euphoria". Ha dichiarato alla rivista, assicurando ai fan che 'renderà giustizia alle persone che amano e si preoccupano' del suo personaggio, Rue Bennett.

I commenti di Zendaya arrivano a meno di quattro mesi da una notizia bomba sul futuro di Euphoria, secondo la quale la star avrebbe "trascinato i suoi passi verso una fiorente carriera cinematografica".

Una fonte vicina al creatore di Euphoria, Sam Levinson ha dichiarato a luglio all'Hollywood Reporter: "Era tutto incentrato su Zendaya. Tutti pensavano che si trattasse di Sam, ma era lei la protagonista".

L'articolo affermava inoltre che il rapporto un tempo stretto tra Zendaya e il controverso showrunner, 39 anni, si era "raffreddato", causando un risentimento da parte di quest'ultimo.

Spider-Man: Homecoming, Zendaya Coleman in un momento del film

Euphoria ha debuttato nel giugno 2019 con successo di critica, ma non ha trasmesso un nuovo episodio dal febbraio 2022. La HBO ha ripetutamente rimandato la produzione della terza stagione di otto episodi - che prevede un salto temporale in modo che Zendaya e i suoi co-protagonisti.

Tra cui Jacob Elordi e Sydney Sweeney, non interpretino più dei liceali - prima di annunciare a luglio che le riprese sarebbero finalmente iniziate nel 2025.

Tuttavia, all'inizio di quest'anno alcune fonti hanno dichiarato in esclusiva a Page Six che è probabile che la serie si concluda con la terza stagione, in quanto il network è intenzionato a chiudere con il botto.