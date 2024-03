Euphoria 3: una star anonima spiega perchè dubita che verrà mai realizzata

Un membro anonimo del cast di Euphoria della HBO non crede che la terza stagione si farà davvero. Dopo una seconda stagione di successo, che ha visto un notevole aumento degli ascolti, la serie creata da Sam Levinson è in pausa prolungata dal 2022. Recentemente si è diffusa la voce che la HBO abbia cancellato Euphoria, ma il network ha rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce che intende ancora realizzare la terza stagione. Tuttavia, i copioni sono ancora in fase di stesura e la produzione è stata nuovamente rinviata.

Sebbene la HBO si sia pubblicamente schierata a favore della terza stagione di Euphoria, una delle sue star ora mette in dubbio che gli episodi arrivino effettivamente sugli schermi. Parlando in forma anonima al Daily Beast, la star spiega la sua frustrazione per il continuo ritardo e dice senza mezzi termini: "Non credo proprio che si farà". L'attore accenna anche al fatto che la scomparsa del produttore Kevin Turen, avvenuta lo scorso autunno, sta ulteriormente influenzando lo slancio della serie.

In risposta, il team di Levinson ha dichiarato: "La HBO ha risposto a tutte le domande speculative e ha assicurato a tutti una terza stagione, come originariamente previsto, nel 2025".

Cosa ha detto l'anonimo

Di seguito riportiamo i commenti completi del membro del cast: "Dal gennaio del 2022, abbiamo avuto una data di inizio di marzo che è diventata giugno, che è diventata gennaio. E da quel momento in poi hanno continuato a spostare ogni mese. Sono stati due anni interi in cui la HBO ha detto a tutti gli attori che saremmo tornati presto, quindi non potevamo accettare altri lavori".

"Prima della scorsa settimana non potevo accettare nessun lavoro in TV. Da quando l'hanno messa in pausa, ora posso accettare altri lavori. Ma la cosa più brutta è che tutti noi abbiamo avuto più slancio quando lo show è uscito, ma ora sono passati due anni di attesa. Poiché sono un attore, sarò sempre entusiasta di qualsiasi lavoro di recitazione, quindi sì, non vedo l'ora di tornare. Solo che non credo che accadrà", ha concluso la fonte anonima.