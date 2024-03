Euphoria 3: la HBO ha preso in considerazione il licenziamento di Sam Levinson

Nuovi problemi in vista per la terza stagione del teen drama: HBO avrebbe preso in considerazione il licenziamento del creatore della serie, Sam Levinson.

Dopo il rumor sulla posticipazione di Euphoria 3 e le voci sulla possibile cancellazione dello show, ora Variety ha diffuso una notizia bomba relativa caos dietro le quinte della serie.

I problemi con HBO

Il creatore dello show Levinson aveva inizialmente proposto alla HBO, nell'inverno del 2023, una terza stagione con un salto in avanti di cinque anni, con archi "molto avvincenti" per la Cassie di Sydney Sweeney e il Nate di Jacob Elordi. Tuttavia, la sceneggiatura non è piaciuta a Zendaya Coleman, tanto che Levinson ha dovuto riscrivere tutto da capo.

Ma dopo che Levinson ha finito di aggiornare i copioni della terza stagione, i dirigenti della HBO non erano soddisfatti del risultato finale. Non hanno gradito il nuovo arco narrativo di Rue, che vedeva il suo personaggio operare sullo sfondo come detective privato. Inoltre, una serie di altre trame non avevano senso per loro.

Euphoria: un momento della serie HBO

Questo ha fatto sì che Levinson tornasse al tavolo da disegno con una terza revisione e, secondo Variety, gli addetti ai lavori dicono che le sceneggiature aggiornate non hanno ancora la stessa tonalità di Euphoria, il che significa che Levinson dovrà probabilmente riscrivere l'intero progetto per la quarta volta. Per questo motivo la HBO avrebbe preso in considerazione l'idea di sostituire Levinson come capo creativo. Si è anche pensato di trasformare la terza stagione in un film. Tutto questo non tiene nemmeno conto del fatto che, a due anni dall'ultima stagione, alcuni degli attori principali (Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer) non fanno più televisione e sono passati al cinema.

La HBO vuole un periodo di riprese di 6 mesi per la terza stagione. Si tratta di una richiesta impegnativa, se si considera che gli attori devono liberare le loro agende e impegnarsi per metà del loro anno lavorativo per lo show. Non aiuta il fatto che Levinson, reduce da The Idol, si trovi in una situazione di incertezza con la HBO. Chi ci dice che le nuove sceneggiature che consegnerà saranno finalmente approvate?