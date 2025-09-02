Ethan Hawke parla del divorzio con Uma Thurman: "È umiliante anche quando parlano bene di noi"

In un'intervista a GQ UK, Ethan Hawke ha definito "umiliante" il divorzio da Uma Thurman, ricordando i riflettori impietosi dei media e riflettendo sul legame fragile tra amori nati sul set e vita reale.

A distanza di vent'anni, il nome di Ethan Hawke continua a intrecciarsi con quello di Uma Thurman, non solo sul piano artistico ma soprattutto personale. L'attore, oggi 54enne, ha riaperto le pagine più difficili della propria vita privata, raccontando il divorzio con parole spoglie e sincere. Non accuse, non rancore, ma la lucida ammissione di una ferita ancora visibile.

Ethan Hawke e la ferita mai rimarginata con Uma Thurman

Nel recente profilo pubblicato da GQ UK, Ethan Hawke ha ricordato come la sua storia con Uma Thurman fosse nata sotto il segno del cinema, durante le riprese di Gattaca (1997). Un incontro che, a detta dei giornalisti, sembrava il frutto di un "inseguimento dell'incanto cinematografico".

Un ritratto di Uma Thurman

Un incanto che, però, si è trasformato in peso quando la relazione è stata sottoposta a un'attenzione mediatica asfissiante. "È quasi umiliante anche quando dicono cose positive", ha confessato l'attore, lasciando intendere come l'immagine costruita dall'esterno non coincidesse con la realtà quotidiana.

Hawke ha poi riflettuto sul perché molti attori si innamorino sul set: "C'è una certa intimità nel lavoro che facciamo. Un'intimità immaginativa". L'ha paragonata a un gioco adolescenziale, "come girare la bottiglia", dove il rischio e l'euforia confondono il confine tra finzione e vita vera. "È un brivido che può sembrare pericoloso, come innamorarsi in un campo estivo", ha aggiunto, spiegando che quel calore, pur intenso, non sempre riesce a sopravvivere al confronto con la normalità del quotidiano.

Una consapevolezza che, col tempo, ha trasformato la sua esperienza in un monito, quasi in un ammonimento rivolto a sé stesso e alle generazioni future di attori.

Tra silenzi e nuove strade: le vite di Hawke e Thurman dopo la rottura

Il matrimonio tra Hawke e Thurman era stato celebrato nel 1998, un anno dopo l'incontro, e aveva portato alla nascita di due figli: Maya Hawke (oggi volto di Stranger Things) e Levon. Ma nel 2004 le voci di un tradimento con la baby-sitter Ryan Shawhughes - smentite dall'attore, ma mai davvero dissipate - hanno fatto da detonatore. Thurman presentò istanza di divorzio nel 2005.

Ethan Hawke a un evento

Se da un lato Hawke ha poi costruito una nuova famiglia con Shawhughes, sposata nel 2008 e madre delle figlie Clementine e Indiana, dall'altro Thurman ha scelto la via del riserbo. In un'intervista del 2006 a Parade, aveva dichiarato: "Non posso dire nulla di compromettente sul padre dei miei figli. Devo solo mantenere la pace". Una posizione di equilibrio, in cui l'attrice di Pulp Fiction ha preferito proteggere la stabilità familiare piuttosto che alimentare polemiche.

Dopo la separazione, la vita sentimentale di Thurman si è intrecciata con quella del finanziere Arpad Busson, con cui ebbe la figlia Luna, prima di lasciarsi definitivamente nel 2014. Più tardi, sono circolate voci di relazioni con il manager Justin B. Smith e con l'architetto Peter Sabbeth, senza mai che l'attrice commentasse pubblicamente in modo diretto.

Oggi, a distanza di anni, la vicenda tra Hawke e Thurman rimane un esempio emblematico di come l'intreccio tra amore, cinema e gossip possa lasciare cicatrici profonde. Nel suo racconto, Hawke non cerca assoluzioni: sceglie invece di esporre la vulnerabilità di un uomo che ha vissuto l'euforia dell'amore e il peso di un addio sotto i riflettori. La sua voce, fragile e sincera, restituisce dignità a un dolore spesso ridotto a semplice spettacolo mediatico.