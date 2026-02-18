Ethan Hawke sulla polemica di Berlino: "Politica? Non conterei su artisti ubriachi col jet lag"

La star de L'attimo fuggente e Boyhood ha stemperato le polemiche che stanno animando il festival tedesco per poi schierarsi contro ogni forma di fascismo.

Gli artisti dovrebbero parlare o no di politica? L'annosa questione che sta turbando questa edizione del Festival di Berlino attualmente in corso ha diviso le star presenti. Ethan Hawke, intervenuto per presentare il suo nuovo film, il survival thriller The Weight, ha detto la sua usando l'arma dell'ironia.

Cosa ha detto Ethan Hawke alla conferenza stampa di "The Weight"

"L'ultimo posto in cui probabilmente vorreste cercare consigli spirituali è un gruppo di artisti ubriachi e affetti dal jet lag che parlano dei loro film" ha commentato scherzosamente nel corso della conferenza stampa, come riferito da Variety.

Dopo le risate e gli applausi della stampa presente, il divo ha aggiunto: "Credo nel potere del cinema di influenzare le persone... sapete come ogni notte tutti noi sogniamo e quei sogni in qualche modo ci curano e ci preparano per il giorno successivo? Mi sembra che, collettivamente, l'intero festival - tutti voi, tutti noi qui presenti - siamo responsabili della creazione di una vita onirica internazionale. Che cos'è? Quali sono i nostri sogni? Di cosa stiamo parlando? A cosa stiamo pensando?".

The Weight: Ethan Hawke guada un fiume pericoloso

La polemica alla Berlinale sulle prese di posizione su Gaza

Ad accendere la polemica sulla mancata presa di posizione degli ospiti del Festival di Berlino contro Israele di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza è stata la dichiarazione del Presidente di Giuria Wim Wenders, secondo cui "i registi devono stare lontani dalla politica". Per tutta risposta, 81 artisti, tra cui Tilda Swinton, Javier Bardem, Tatiana Maslany, Peter Mullan, Mike Leigh, Nan Goldin e Adam McKay, hanno firmato una lettera in cui accusano la Berlinale di "censurare gli artisti che si oppongono al genocidio in corso in Israele".

Nella lettera, il gruppo afferma di aspettarsi che "le istituzioni del nostro settore rifiutino di essere complici della terribile violenza che continua a essere perpetrata contro i palestinesi. Gli organizzatori del festival di Berlino dovrebbero rilasciare una dichiarazione chiara che condanni il genocidio di Israele, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra contro i palestinesi, proprio come la Berlinale ha pubblicamente condannato le atrocità ​commesse contro​ le persone in Iran e Ucraina".

"Sono contro il fascismo": la posizione più netta dell'attore

Ethan Hawke, star del thriller di The Weight, ha spiegato che uno dei motivi per cui ama il film è che "in sostanza, tratta di un gruppo di persone che pensano di non avere nulla in comune, ma si uniscono per combattere l'avidità e la malvagità delle istituzioni. E questo è un obiettivo per cui vale la pena lottare".

L'attore ha poi concluso la sua risposta ribadendo convintamente: "Sono favorevole a tutto ciò che combatte il fascismo".

Sollecitato sulla questione del conflitto tra Israele e Gaza, Ethan Hawke non si è tirato indietro fornendo una risposta articolata.

"L'ultima volta che ho parlato pubblicamente di tutto questo, sono rimasto davvero scioccato da quanta animosità abbia incontrato" ha detto candidamente. "Gente che dice, 'Gli attori non dovrebbero parlare di politica' e cose del genere. E credo davvero che la risposta sia esattamente l'opposto, che tutti dovrebbero farlo: siamo tutti cittadini del mondo e tutti contiamo, tutti abbiamo voce e tutti sono benvenuti a dissentire. Questo è parte dei vantaggi di vivere in una società libera".

Hawke ha spiegato che le celebrità tendono a finire nell'occhio del ciclone quando vengono invitate a esprimere posizioni politiche dai media. "Stiamo solo condividendo arte", ha aggiunto. "Non siamo tra le menti più brillanti del mondo che cercano di far vivere il pianeta in pace. Ma dovrebbe essere una priorità di ogni adulto prendersi cura di tutti i bambini e dei giovani, e assicurarsi che abbiano un mondo migliore".

"The Weight", il film presentato in anteprima europea

L'ultima fatica di Ethan Hawke mostrata alla Berlinale è The Weight, survival thriller di Padraic McKinley presentato in anteprima europea nella sezione Berlinale Special Gala.

Il film, che vede nel cast anche il premio Oscar Russell Crowe e Julia Jones, è ambientato durante la Grande Depressione e vede protagonista Samuel (Hawke), un veterano segnato dalla guerra che affronta un pericoloso viaggio nella natura selvaggia dell'Oregon per salvare ciò che resta della sua famiglia trasportando una fortuna in oro attraverso la natura selvaggia. La pellicola è stata girata nell'estate 2025 nella Foresta Bavarese in Germania, che ha sostituito l'Oregon.