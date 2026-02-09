Ethan Hawke: "Da giovane volevo rubare un ruolo a Billy Crudup"

La star di Boyhood e L'attimo fuggente ha svelato la rivalità giovanile con il collega e il personaggio che avrebbe voluto interpretare al suo posto.

Ospite di una recente puntata dello show di Jimmy Fallon, Ethan Hawke ha svelato al pubblico e al conduttore la rivalità vissuta nella fase iniziale della sua carriera con Billy Crudup, oggi diventato suo amico.

L'attore di Blue Moon e Prima dell'alba ha spiegato che inizialmente non era affatto amichevole con il collega e avrebbe voluto soffiargli anche un personaggio che poi venne interpretato proprio da Billy Crudup.

La rivalità di Ethan Hawke con Billy Crudup

"È diventato un mio amico ma all'inizio non lo era" ha spiegato Hawke durante l'intervista di Jimmy Fallon "Perché ci capitava di presentarci, facevamo i provini per praticamente tutto [insieme]. E sai, quando sei giovane pensi di essere in competizione con chiunque, giusto? Non capisci che c'è spazio per tutti per trovare la propria strada e fare ciò che sanno fare".

Billy Crudup in una scena di The Morning Show

Hawke ha continuato: "Quindi lo vedevo a ogni provino. Spesso dovevo aspettare fuori dalla stanza e ascoltarlo mentre faceva la scena prima di me. Ed era così bravo. Era davvero irritante. In effetti, una volta mi offrirono una parte in uno spettacolo teatrale, credo che lui lo sappia, e dovetti rifiutare perché stavo girando un film. Era un testo di Tom Stoppard. Così diedero la parte a lui, e da lì la sua carriera esplose".

La star ha aggiunto, scherzando: "A volte vorrei solo tornare indietro nel tempo, prendere io quella parte, per fermare la sua carriera".

L'ascesa di Billy Crudup

A metà degli anni '90, Billy Crudup debuttò a Broadway con l'opera di Tom Stoppard, Arcadia, interpretando Septimus Hodge, per poi tornare nel medesimo spettacolo nel 2011 ma con un ruolo diverso, quello di Bernard Nightingale.

Ethan Hawke e Billy Crudup hanno anche recitato insieme in un'opera di Stoppard, The Coast of Utopia, ed entrambi ricevettero la candidatura al Tony Award come miglior attore non protagonista, premio che fu asssegnato a Crudup.

Ethan Hawke ha ricevuto, di recente, la sua prima candidatura agli Oscar per il ruolo di Lorenz Hart in Blue Moon.