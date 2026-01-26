Ethan Hawke "arrabbiato" con Tom Cruise: "Fa sentire inferiore chi usa le controfigure"

Probabilmente Ethan Hawke non salterà mai su un aereo in volo né si aggrapperà a un grattacielo, ma non per questo vuole essere considerato un attore meno coraggioso. L'occasione del Sundance 2026, dove Hawke ha presentato la sua ultima fatica, il crime period The Weight, ha fornito all'attore l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Nel film ambientato durante la Grande Depressione, Hawke interpreta un vedovo che viene separato dalla figlia e mandato in un brutale campo di lavoro. Così, quando il direttore del campo (Russell Crowe) gli promette la scarcerazione anticipata se contrabbanderà un carico d'oro attraverso la natura selvaggia, lui farà di tutto per completare la missione e rivedere sua figlia. Il film lo vede guidare un'auto in modo spericolato, tirare pugni e trattenere il respiro sott'acqua in un fiume ghiacciato. Azione "estrema"? Non proprio.

"Tom Cruise ha cambiato radicalmente le aspettative per gli attori. Una parte di me si è arrabbiata nel corso degli anni perché tutti, in qualche modo, si sentono inferiori se usano una squadra di stunt", ha spiegato l'attore a Variety. "Quello che mi è piaciuto del nostro film è che non ci sono state acrobazie ridicole. È umano. Non c'erano esplosioni sconvolgenti, quindi la maggior parte delle acrobazie erano cose che potevamo fare noi. Non erano cose da supereroi".

Ethan Hawke guada un fiume minaccioso

Un film sul legame padre-figlia

Il regista Padraic McKinley, che aveva già diretto Ethan Hawke nel western The Good Lord Bird, è intervenuto per lodare la sua star.

"Ethan non sta dicendo di aver interpretato ogni singola acrobazia, inclusa quella di guidare quelle vecchie auto con frizioni pazzesche. Le ha fatte tutte, tranne una piccola inquadratura panoramica dopo essersi quasi strappato il tendine del ginocchio."

Al centro di The Weight c'è il legame tra padre e figlia. Hawke interpreta un uomo pronto a tutto pur di riunirsi con la figlia.

"Parla d'amore. È questo che rende la sceneggiatura senza tempo" ha spiegato l'attore. "Alcuni dei migliori film d'azione di tutti i tempi sono incentrati su qualcosa di reale".

E l'amore è uno dei fili conduttori che collegano molte delle opere al centro della carriera di Ethan Hawke, in costante evoluzione. Dopo il sequel Black Phone 2, a breve vedremo il divo nel nuovo film dell'amico Richard Linklater Blue Moon, che gli ha fruttato la quinta candidatura all'Oscar, prima come protagonista, oltre che nella commedia poliziesca The Lowdown e nel dramma storico The American Revolution.

"Perché non riesco a stare fermo? Perché lavoro così tanto?" ha detto l'attore. "Mi piace. Sono stupito quando la gente fa un film ogni cinque anni. Mi piace molto fare film. Ho iniziato da giovane e mi sono innamorato follemente di questo processo. Non puoi farlo da solo. Ha un che di magico. Una volta che hai provato la sensazione di creare qualcosa di più grande di te e lo vedi entrare in contatto con il pubblico, lo inseguo. Lo inseguo e basta."