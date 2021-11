Eternals: tre volumi Panini Comics per scoprire la storia degli eroi del film Marvel

Eternals, il nuovo film diretto da Chloé Zhao che introduce sul grande schermo un gruppo di supereroi Marvel destinato ad ampliare l'universo conosciuto dai fan, debutta oggi nelle sale e Panini Comics propone tre volumi per scoprirne la storia.

I misteriosi esseri immortali sono infatti una presenza essenziale e importante nel Marvel Cinematic Universe e tra le pagine se ne scopriranno le origini e qualche avventura.

Dopo molta attesa arriva oggi nei cinema Eternals che ha come protagonisti degli eroi speciali creati dai Celestiali, imperscrutabili e gigantesche creature provenienti dallo spazio più profondo. Gli Eterni vivono sul nostro pianeta da migliaia di anni e, all'insaputa di tutti, hanno giocato un ruolo fondamentale in moltissimi punti chiave della storia dell'umanità.

Panini Comics propone ora tre volumi utili a scoprire la storia dei protagonisti:

Noi siamo gli Eterni, la copertina

Noi siamo gli Eterni è una raccolta antologica, composta da 320 pagine e con un prezzo di 25 €, commentata delle storie più importanti degli Eterni, per conoscere tutti i segreti e gli avvenimenti fondanti di questi esseri immortali dotati di super poteri. Ma chi sono veramente gli Eterni? Qual è la loro origine e che legame hanno con i loro creatori, i Celestiali? Troverete le risposte a tutte le domande in questo volume antologico, che raccoglie dodici incredibili storie a fumetti e tanti articoli di approfondimento.

Gli Eterni – Sfida all’Apocalisse, la copertina

In Gli Eterni - Sfida all'apocalisse, ,entre la comunità supereroistica è scossa dagli eventi di Civil War, gli Eterni vivono nel mondo degli uomini, mescolati agli umani e privi di memoria, ignari di appartenere a una razza immortale. Solo una serie di coincidenze, e l'arrivo a San Francisco del Celestiale Sognante, fa sì che alcuni degli Eterni recuperino la propria memoria. Partendo da queste premesse gli scrittori Charles e Daniel Knauf, con il disegnatore spagnolo Daniel Acuña, decidono di approfondire il modus operandi dei Celestiali e di umanizzare i personaggi ideati da Kirby. Nasce così Gli Eterni - Sfida all'Apocalisse, una storia di 264 pagine che ha un prezzo di 30 € e bilancia le proporzioni epiche del conflitto con una dimensione più genuinamente umana dei protagonisti, fatta di drammi, legami affettivi e una discreta attitudine all'umorismo.

Eterni: Solo la morte è eterna, la copertina

Per chi volesse proseguire nella conoscenza di questi eroi, c'è poi il volume _Eterni: Solo la morte è eterna, una saga indimenticabile e drammatica scritta da Kieron Gillen (Journey into Mystery) e disegnata da Esad Ribic (King Thor). Il volume di 216 pagine è in uscita il 4 novembre a un prezzo di 38€.

Impegnati da millenni in una lotta senza quartiere con i Devianti per proteggere la Terra, gli Eterni si trovano a dover affrontare due cose per loro sconvolgenti: la morte e, soprattutto, il cambiamento. Uno di loro è stato ucciso, ma chi è il colpevole? E qual è il ruolo di Thanos in tutto questo? Domande le cui risposte potrebbero segnare per sempre la loro esistenza e ridefinire il loro ruolo nell'Universo Marvel. Panini Comics ripropone la saga in un lussuoso volume in grande formato ricco di extra che comprende, tra le altre cose, le tavole a matita originali di Eternals 1.