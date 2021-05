Eternals, il primo trailer italiano del film Marvel con Angelina Jolie

Marvel Italy ha distribuito il primo trailer italiano ufficiale di Eternals, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao e interpretato da Angelina Jolie.

Protagonisti del film Eternals sono proprio i personaggi degli Eterni della Marvel Comics. Dopo una tragedia inaspettata giunta a seguito degli eventi raccontati in Avengers: Endgame, una razza aliena immortale che ha segretamente vissuto sulla Terra per oltre settemila anni si riunisce per proteggere l'umanità dalla sua controparte malvagia. Le razze in questione sono quelle degli Eterni e dei Devianti.

Interpretato da un ricchissimo cast che ingloba i nomi di Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Kit Harington e Salma Hayek, il film, anticipato dalle spettacolari immagini del trailer ita, è diretto dalla regista Premio Oscar Chloe Zhao.

Eternals sarà distribuito negli Stati Uniti il 5 novembre 2021 e farà parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che sarà battezzato il 7 luglio dall'uscita di Black Widow. Nel corso dell'anno, oltre a Eternals e a Black Widow, altri progetti della Fase Quattro vedranno il buio della sala: si tratta di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: No Way Home.