Eternals: il trailer italiano del film Marvel con Angelina Jolie e Kit Harington

Dopo quello internazionale arriva anche il trailer italiano di Eternals, la prossima avventura cosmica targata Marvel che, dopo numerosi rinvii, approderà nelle nostre sale il 3 novembre 2021 (l'uscita negli USA è prevista per il 5).

Uno sguardo finalmente ravvicinato e diffuso ai supereroi della regista premio Oscar Chloe Zhao in questo trailer ita che risponde anzitutto a una domanda fondamentale: perchè gli Eterni, tanto potenti, non hanno mosso un dito nella lotta contro Thanos pur vivendo sulla Terra? Come spiega Sersi, il personaggio interpretato da Gemma Chan, al Dane Whitman di Kit Harington: gli Eterni hanno ricevuto l'ordine di non interferire in nessun conflitto terrestre che non sia causato dai loro naturali nemici, i Devianti.

Tuttavia la battaglia di Avengers e alleati contro Thanos ha avuto diverse conseguenze che non possono più essere ignorate neppure dagli Eterni.

Eternals: una foto dei protagonisti

Il video ha però anche un altro compito: spiegare a tutti gli spettatori chi sono gli Eterni e cosa hanno fatto negli ultimi 7.000 anni. Nati nel 1976 dalla fantasia di Jack Kirby, gli invincibili supereroi non sono certo tra le creazioni più conosciute della Marvel Comics e il film servirà anche come introduzione a questi personaggi simili a divinità, dotati di poteri unici.

Diretto da Chloe Zhao, Eternals vede schierato un cast incredibile: oltre ai già citati Gemma Chan e Kit Harington, anche Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Don Lee (Gilgamesh), Salma Hayek (Ajak) e Angelina Jolie (Thena).