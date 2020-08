Eternals: la connessione con Thanos potrebbe introdurre un nuovo Avenger nella Fase 5

Nel 2021 i fan Marvel non vedono l'ora di vedere Eternals, il nuovo cinecomic dedicato agli esseri cosmici che per anni hanno vissuto nella penombra nell'MCU e con i quali Thanos potrebbe avere un'importante connessione, che porterebbe a un nuovo inizio nella Fase 5 con un nuovo Vendicatore.

Eternals: i costumi del film

L'inclusione di una connessione con Thanos, infatti, nel prossimo film della Marvel potrebbe gettare le basi per l'arrivo di un nuovo Avenger, ovvero Starfox. Ma chi è questo Vendicatore? Non è altro che il fratello di Thanos, entrambi membri degli Eterni, anche se nei fumetti nessuno dei due è associato agli Eterni Nati dalla Terra su cui sarà incentrato il film. Sebbene i due condividano gli stessi genitori, non potrebbero essere più diversi in termini di personalità e aspetto. Questo perché i Titanian Eternals sono normalmente umani in apparenza, ma Thanos ha un difetto genetico. A differenza di altri membri della sua specie, Thanos possiede il gene Deviant.

Starfox ha la capacità di influenzare telepaticamente il centro del piacere del cervello, che può usare a suo vantaggio quando cerca di manipolare le emozioni di una persona e nei fumetti dedicati a Captain Marvel, Eros si unì ai Vendicatori e a Mar-Vell a combattere il suo malvagio fratello Thanos.

Evidenziato questo ulteriore dettaglio sulla vita di Thanos, Marvel potrebbe introdurre Starfox nella Fase 5, dopo aver introdotto in qualche modo il tema in Eternals, anche se ad oggi il villain è morto quindi non si sa come potrebbe essere reinserito nella narrazione.

