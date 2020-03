Eternals, la reazione di Chris Evans alla foto a torso nudo di Kumail Nanjian

Kumail Nanjiani, che presto vedremo in Eternals nel ruolo di Kingo, ha ricevuto i complimenti da Chris Evans per l'intenso lavoro fisico di preparazione al film.

Ecco la reazione di Chris Evans alla foto a torso nudo in cui Kumail Nanjiani, che presto vedremo in Eternals nel ruolo di Kingo. Nanjiani ha ricevuto i complimenti dal collega per l'intenso lavoro fisico di preparazione al film.

Già in passato Kumail Nanjiani aveva raccontato delle difficoltà e dell'impegno profuso per arrivare ad una forma invidiabile e le sua trasformazione è sempre stata sotto gli occhi di tutti grazie alle tante foto che ha condiviso sul suo account Instagram, in cui era possibile seguirne l'evoluzione.

Ora, a otto mesi dall'uscita di Eternals, Kumail Nanjiani ha raccontato in un episodio del podcast di Armchair Expert dedicato appositamente alla forma fisica degli uomini, di come questo training sia stato più complicato del previsto e le parole di supporto di Chris Evans, alias Captain America, lo abbiano aiutato a capire di aver fatto un'ottima preparazione atletica per entrare nella parte del letale maestro di spade: "Non l'ho incontrato ancora, ma ho ricevuto la e-mail. Mi ha detto: ehi, so quanto lavoro ci vuole, sei stato bravo". Nanjiani ha anche sentito Dwayne "The Rock" Johnson, che gli ha scritto: "È un lavoro estremamente duro perché è difficile raggiungere i risultati per avere il muscolo sodo. Stai benissimo, fratello mio!".

Parole di incoraggiamento che però non hanno dato la testa a Nanjiani che anzi scherza su di sé dicendo al presentatore del programma Dax Shepard e all'ospite Rob McElhenney: "Quando mi vedo allo specchio, quando mi tolgo la maglietta per guardarmi allo specchio, sto benissimo per cinque secondi, poi faccio cazzate, vedo il mio corpo cambiare davanti a me e vedo solo i difetti". Eternals uscirà nelle sale il prossimo 6 novembre.