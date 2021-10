Eternals: le sequenze di Avengers: Endgame in un promo tv

Marvel ha appena apportato un'interessante modifica al nuovo promo di Eternals aggiungendo alcune scene di Avengers: Endgame. La clip di 30 secondi, pensata come uno spot televisivo, mostra vecchi filmati mentre Ajak (Salma Hayek) narra la premessa del film in uscita. Il montaggio include i Vendicatori che entrano nel loro quartier generale prima della loro famosa missione nel tempo e primi piani di Ant-Man e Iron Man. È interessante notare che i flashback di Endgame sono modificati con una nuvola di strana polvere nera che circonda i supereroi.

Eternals: i costumi del film

Se si escludono le scene di Avengers: Endgame, la maggior parte del filmato in questo nuovo teaser è già stata vista nei precedenti trailer di Eternals. Altri cambiamenti sorprendenti includono Ikaris (Richard Madden) che pronuncia le parole "Eternals assemble" e lo slogan che recita: "La fine era solo l'inizio". Questi sono entrambi ovvi cenni al blockbuster Marvel che ha plasmato l'intero franchise MCU, Avengers: Endgame.

Sicuramente c'è una ragione per cui, tra tutti i Vendicatori, Marvel abbia deciso di aggiungere flashback di Iron Man e Ant-Man. È anche curiosa la scelta di modificare il materiale video includendo un effetto di polvere fumosa. Quel che è certo è che Eternals esplorerà le conseguenze di Endgame molto più a fondo di qualsiasi altro film o serie successiva. Finora, Loki ha spiegato come funziona il multiverso mentre WandaVision ha fornito un'anteprima di come i poteri di Scarlet Witch potrebbero entrare in gioco con questo nuovo concetto. Sicuramente, questi frammenti si collegheranno a un quadro più ampio e riveleranno la nuova direzione dell'MCU con la visione di Eternals.

Eternals: il legame con Avengers: Endgame nel teaser trailer del film Marvel

Diretto dalla vincitrice dell'Academy Award Chloé Zhao, Eternals è interpretato da un cast corale di star tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington e altri. Il cinecomic verrà presentato in anteprima come film di chiusura nel programma alla Festa del Cinema di Roma 2021 per poi arrivare nelle sale italiane il 3 novembre.