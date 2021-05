Eternals: il sequel è già in lavorazione?

La Marvel avrebbe già in cantiere un sequel di Eternals, film della Fase Quattro che uscirà nelle sale a fine anno. Lo sostiene il giornalista e YouTuber John Campea, il quale, come riportato da Comic Book Resources, dice di averlo appreso dalle proprie fonti come parte di un elenco di circa venti titoli non ancora annunciati dalla Casa delle Idee, elenco di cui farebbe parte anche il quinto film degli Avengers, ad esempio.

Guardiani della galassia Vol.2: Star Lord in un immagine del trailer

La cosa non sorprende più di tanto, per due motivi: è risaputo che la Marvel pianifichi a grandi linee la prosecuzione del suo franchise cinematografico con largo anticipo, ed è dai tempi di Guardiani della Galassia Vol. 2 che sappiamo che il lato cosmico del Marvel Cinematic Universe avrà un ruolo molto importante negli anni a venire. Da quel punto di vista è logico voler puntare sugli Eterni, razza aliena legata, tra le altre cose, alla figura di Thanos, l'antagonista della Infinity Saga che si è conclusa nel 2019.

Nomadland: un primo piano di Frances McDormand

Eternals, inizialmente previsto per lo scorso autunno, uscirà a novembre nelle sale americane. Terzo film della Fase Quattro del MCU, parla dell'omonimo team di immortali che vivono sulla Terra da secoli, con le fattezze di attori come Salma Hayek, Angelina Jolie e Richard Madden. La regia è di Chloé Zhao, recente trionfatrice agli Oscar grazie a Nomadland, che ha anche vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia e il premio del pubblico al Festival di Toronto, imponendosi come uno dei film più apprezzati della stagione 2020/2021.

Nel corso della Fase Quattro assisteremo anche agli esordi di Shang-Chi, Yelena Belova, Kate Bishop, Ms. Marvel e She-Hulk, insieme ai ritorni di eroi come Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Ant-Man, Thor e molti altri. La Fase dovrebbe concludersi nel 2023, presumibilmente con il lungometraggio che segnerà l'esordio dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe.