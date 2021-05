Eternals, i primi meme sul film Marvel: "Perché gli eroi non sono mai intervenuti nei momenti di crisi?"

Dopo l'uscita del primo trailer di Eternals, i fan hanno reagito nell'unico modo possibile nell'era di internet: con i meme, soprattutto dopo la frase di presentazione pronunciata dagli eroi in cui affermavano di essere stati per millenni sulla Terra senza aver mai interferito con il corso naturale degli eventi.

"Non hanno mai interferito #Eternals".

"Nel corso di tutti questi anni non abbiamo mai interferito... Fino a questo momento" sono queste le parole pronunciate nel filmato, che nel frattempo ci mostra con una carrellata di immagini i nuovi eroi Marvel che approderanno sugli schermi il prossimo novembre, e che hanno generato una reazione ben precisa da parte di moltissimi fan del MCU: se ci siete sempre stati, dove eravate finora? Perché non avete aiutato gli Avengers e gli altri supereroi nella battaglia contro Thanos (che gli Eterni dovrebbero conoscere piuttosto bene, considerate le sue origini)?

La risposta precisa ci verrà data solo in seguito, ma il trailer ci fa già capire come la politica degli Eterni sia quella di "osservare e guidare" piuttosto che interferire direttamente in determinate situazioni. Tuttavia, fin dove arrivano i limiti di questa logica... Beh, è uno dei quesiti che dovrà trovare risposta nel film di Chloé Zhao, no?

Intanto però, i fan hanno deciso di commentare a modo loro l'assenza degli Eterni dai grandi avvenimenti dell'ultima decade e più del MCU, e lo hanno fatto così:

"Gli Eterni mentre guardano gli Avengers combattere per 10 anni e più".

"Gli Eterni mentre Loki invadeva la Terra, Ultron minacciava di sterminare la razza umana e mentre Thanos ha fatto fuori metà della popolazione del pianeta #Eternals".

"Gli Eterni che guardano accadere gli eventi di Infinity War".