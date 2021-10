Eternals: un nuovo promo del film Marvel (VIDEO)

Marvel Studios hanno distribuito un nuovo promo di Eternals; nel footage, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello

I Marvel Studios hanno distribuito un nuovo promo di Eternals. Nel footage dell'attesissimo film diretto da Chloé Zhao, il personaggio interpretato da Richard Madden scherza sul motivo per cui non indossa un mantello.

Come riportato da Comic Book, il nuovo footage di Eternals distribuito da Marvel Studios rivela qualcosa in più sul film diretto da Chloé Zhao. La tagline scelta per promuovere il promo è la seguente: "Quando ami qualcosa, combatti per conquistarla". Il footage in questione mostra anche il personaggio interpretato da Richard Madden - Ikaris - intento a spiegare per quale ragione non indossi il mantello.

Il trailer italiano ufficiale di Eternals è stato distribuito lo scorso agosto e ha presentato per la prima volta i nuovi personaggi che si accingono a confluire nel Marvel Cinematic Universe. A proposito di una battuta rivelata dal trailer e incentrata sul fatto che Ikaris potesse essere il nuovo leader degli Avengers, Richard Madden ha dichiarato a Total Film: "Non lo so. So per certo che è un ottimo soldato e che potrebbe essere un leader all'altezza. Non saprei dire, ecco. Se queste due caratteristiche sono sufficienti per guidare gli Avengers, allora sì, Ikaris sarebbe all'altezza!".

Nel corso della medesima intervista, Madden ha anche spiegato alcuni tratti del personaggio che ha interpretato in Eternals: "Sono stato attratto da lui perché non sono mai riuscito a considerarlo uguale a tutti gli altri supereroi. L'ho sempre considerato un uomo e un personaggio decisamente complesso prima che un supereroe. Non ho mai visto nulla che gli somigliasse. Chloé Zhao ha voluto trattare questi esseri umani che vivono da tantissimo tempo in modo veramente approfondito. Credo che capire la natura del loro comportamento e il modo in cui interagiscono con ciò che li circonda fosse davvero interessante!".

Secondo quanto riportato da Kino Metro, Eternals potrebbe essere uno dei film più lunghi del Marvel Cinematic Universe: a quanto pare, infatti, il progetto durerà ben 156 minuti. Il cast del film comprende i nomi di Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan e Salma Hayek.