Eternals: il legame con Thanos confermato dal marketing virale

Un'installazione di marketing virale conferma il legame tra Thanos ed Eternals nel Marvel Cinematic Universe. Secondo The Direct, The Avengers S.T.A.T.I.O.N., mostra interattiva che offre ai fan un'esperienza ravvicinata con oggetti e informazioni legati all'MCU allestita a Toronto, in Canada, avrebbe confermato la stretta connessione del villain Thanos al cinecomic in arrivo nel 2021.

Eternals: i costumi del film

Secondo alcune informazioni contenute nell'installazione, il Titano Pazzo sarebbe "l'ultimo esemplare di un'antica e sofisticata specie nota attraverso i secoli come Eterni". Nelle note si dice che il personaggio ha origine nella più ampia tra le lune di Saturno, Titano, ed è considerato estremamente pericoloso, rappresenterebbe infatti una minaccia per l'intero universo.

L'idea che Thanos abbia una connessione con gli Eterni non è nuova per i fan dei fumetti. Nella principale realtà dei Marvel Comics, Thanos è nato dagli Eterni A'lars e Sui-San mentre l'Eterna Thena è sua cugina. Nell'atteso film Marvel, Thena è interpretata da Angelina Jolie. L'informazione legata al fatto che Thanos sarebbe l'ultimo degli Eterni suggerirebbe non solo la connessione, ma potrebbe essere un modo per introdurre gli Eterni nell'MCU lasciando intendere che questi ultimi potrebbero aver vissuto sulla Terra in segreto per migliaia di anni. Naturalmente per il momento queste sono solo speculazioni che saranno confermate o smentite con l'uscita del film.

Ode a Thanos, l'ineluttabile antagonista degli Avengers

Eternals, diretto da Chloe Zhao, avrà nel cast Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena.