Eternals, Kristen Stewart: "Chi critica i personaggi LGBTQ del film appartiene al passato"

Kristen Stewart, intervistata di recente da Clayton Davis di Variety per il Variety Award Circuit Podcast, pur ammettendo di non sapere niente a proposito della trama di Eternals, ha comunque dichiarato che è "estremamente felice che nel film ci siano dei personaggi gay".

Charlie's Angels: Kristen Stewart in una scena del film

Subito dopo Davis ha chiesto alla Stewart: "Cosa ti senti di dire alle persone che sostengono che questo non è il modo in cui i supereroi dovrebbero essere rappresentati? Collegandoti anche al fatto che il figlio di Superman si è recentemente dichiarato bisessuale in un recente fumetto".

Al che l'attrice ha risposto: "Direi che ormai le persone che la pensano così appartengono al passato. Se sei più felice e ti senti più a tuo agio guardando nello specchietto retrovisore, è lì che ti lasceremo fratello, nello specchietto retrovisore."

Spencer: Pablo Larrain e Kristen Stewart sul red carpet di Venezia 2021

È doveroso menzionare che Kristen Stewart nel 2019 ha affermato che se in passato non avesse tenuto per mano la sua ragazza in pubblico, forse avrebbe ottenuto un ruolo in un film Marvel: "Mi è stato detto chiaro e tondo, 'Se vuoi farti un favore smetti di uscire tenendo la mano della tua ragazza in pubblico, così potresti ottenere un ruolo in un film Marvel'. Non voglio lavorare con persone del genere."

Il film Marvel, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Eternals, è stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma 2021 e uscirà in sala il 3 novembre 2021.