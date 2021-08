Eternals, Kit Harington: "Ho dovuto usare per Google per capire chi era il mio personaggio"

Kit Harington ha svelato in che modo è andato alla ricerca dei dettagli del personaggio che interpreta in Eternals, il film della Marvel.

Eternals ha tra i suoi protagonisti Kit Harington e l'ex star della seerie Il Trono di Spade ha ammesso di aver dovuto usare Google per sapere qualche dettaglio del suo personaggio.

L'attore ha infatti fatto i conti con l'ormai famosa segretezza che circonda i progetti del Marvel Cinematic Universe.

Kit Harington, durante una partecipazione al The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, ha raccontato parlando di Eternals: "Semplicemente è un progetto che è circondato da una specie di aura, una cosa simile... Nessuno ti dice qualcosa, nessuno dice che non puoi parlarne".

L'attore britannico ha aggiunto: "Prima di tutto non ti mandano una sceneggiatura, mi hanno solo mandato 'Questo è chi interpreterai'. E ho reagito pensando 'Ok', quindi ho semplicemente dovuto cercare su Google il personaggio che è un modo davvero folle per capire chi stai interpretando".

Harington ha sottolineato: "Ho googlato il mio personaggio ed era un tizio chiamato Dane Whitman e mi sono reso conto che ha una spada e va a cavallo, quindi ho pensato 'So chi è questo tizio! L'ho interpretato!'. Ma in realtà è qualcuno di davvero diverso, è eccitante".

Nel lungometraggio, dopo una tragedia inaspettata giunta a seguito degli eventi raccontati in Avengers: Endgame, una razza aliena immortale che ha segretamente vissuto sulla Terra per oltre settemila anni si riunisce per proteggere l'umanità dalla sua controparte malvagia. Le razze in questione sono quelle degli Eterni e dei Devianti.

Nel film diretto da Chloe Zhao hanno recitato Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Kit Harington e Salma Hayek