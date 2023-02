Eternals 2 e Shang-Chi 2 aggiunti al calendario di produzione interna della Marvel

I Marvel Studios avrebbero aggiunto i sequel di Shang-Chi e di Eternals al calendario di produzione interno della compagnia. L'informazione diffusa dall'insider KC Walsh potrebbe rappresentare la conferma definitiva dell'arrivo delle pellicole. Se per Shang-Chi 2 era più una questione di capire quando sarebbe stato realizzato il film, l'aggiunta di Eternals 2 rappresenta in certa misura una sorpresa vista l'accoglienza controversa riservata al cinecomic dal pubblico. Al momento non è chiaro come i due sequel cambieranno l'ordine di uscita per la Fase 5 e la Fase 6.

È importante ricordare che, a meno di colpi di scena, sia Shang-Chi 2 che Avengers: The Kang Dynasty saranno diretti dallo stesso regista, Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Al momento non è chiaro di cosa parlerà Shang-Chi 2, ma se i Marvel Studios vogliono che il film venga distribuito prima di The Kang Dynasty, ciò potrebbe significare che ci sarà un legame diretto con quel film. Con il ruolo di leader dei nuovi vendicatori Vacante, chissà che per Shang-Chi non si profilino importanti novità all'orizzonte.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

Vedere l'approvazione del sequel di Eternals rappresenta una vittoria per i fan del film, visto che il cinecomic diretto d Chloe Zhao è uno dei film dello studio che ha incassato meno e inoltre si contende con Ant-Man and the Wasp: Quantumania il peggior punteggio dell'MCU su Rotten Tomatoes. La domanda ora è 'quando esattamente il film verrà girato e quando uscirà'?

L'agenzia che gestisce Don Lee (Gilgamesh) ha lasciato intendere che per l'attore era pronto per un ruolo in Eternals 2, "pianificato per essere prodotto". Anche se il posto di Lee nel sequel non è garantito dopo la morte di Gilgamesh nel primo film, il report sembrava indicare che il sequel era già confermato e avrebbe iniziato la produzione entro la fine dell'anno.