Eternals: i Marvel Studios stanno sviluppando una serie anime spin-off del film?

Qualche giorno fa i Marvel Studios hanno organizzato un evento speciale per presentare la seconda stagione di What If...?, la serie animata in uscita il 22 dicembre, e per parlare dei piani per il futuro delle proprie serie animate. Tra le altre, infatti, ci saranno anche X-Men '97 (revival della serie degli anni '90), e Your Friendly Neighborhood Spider-Man (precedentemente intitolata Spider-Man: Freshman Year).

In seguito all'evento, il noto insider Daniel Richtman ha svelato che c'è anche un'altra serie animata, una serie anime con un gruppo multiculturale di protagonisti, in sviluppo. L'insider non ne ha rivelato la natura, ma ha pubblicato online la sinossi che recita: "Un gruppo clandestino di antichi esseri cosmici che vivono sotto copertura sulla Terra sta cercando di proteggere il mondo senza essere scoperto dagli umani. Questi esseri si ritrovano coinvolti in una battaglia cosmica che potrebbe rimodellare il destino dell'universo."

La sinossi spinge a pensare che questa serie potrebbe essere uno spin-off di Eternals, il controverso film diretto da Chloé Zhao e uscito al cinema nel 2021, che parla proprio di un gruppo di esseri cosmici che proteggono il mondo in gran segreto.

Eternals, l'incontro con Chloé Zhao e Angelina Jolie: "Un film sull'amore per l'umanità"

Eternals: il sequel in lavorazione presso i Marvel Studios? [RUMOR]

Eternals: una foto dei protagonisti

Nel 2021 è uscito Eternals, film dei Marvel Studios diretto da Chloé Zhao che, nonostante un discreto incasso, ha attirato le critiche sia dal pubblico che dalla stampa e non è riuscito ad essere apprezzato nemmeno dai fan più accaniti.

Nonostante ciò, pare che la Casa delle Idee non si sia arresa: stando a quanto riportato dall'insider Daniel Richtman su Patreon, che si è spesso rivelato affidabile, i Marvel Studios hanno messo in cantiere un sequel, che è entrato in fase di sviluppo attivo. Addirittura, pare che Richard Madden tornerà nel ruolo di Ikaris nonostante la sua apparente morte nel primo film.