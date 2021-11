Eternals: il documentario su Kingo girato da Karun esiste realmente

Nel film Eternals c'è la presenza di un personaggio che ha ottenuto l'apprezzamento di molti fan: Karun e il produttore Nate Moore ha ora confermato che prossimamente potrebbero apparire online nuovi contenuti legati al personaggio.

Nel lungometraggio si vede infatti l'assistente di Kingo mentre realizza dei video e proprio quei filmati potrebbero essere mostrati.

In alcune scene di Eternals si vede Karun, che è un essere umano ed è interpretato da Harish Patel, mentre immortala le imprese di Kingo, parte affidata a Kumail Nanjiani, con lo scopo di realizzare un documentario sui supereroi. Karun è particolarmente impegnato nel progetto e ha con sé più di una telecamera.

Nate Moore, al podcast Phase Zero, ha ora dichiarato: "Ne abbiamo parlato perché ci sono dei video e stavamo girando molte cose su una videocamera sul set, semplicemente per avere le immagini. E Harish Patel, che è fantastico, aveva una camera realmente funzionante. Quindi stava semplicemente girando mentre realizzavamo le scene".

Il produttore ha aggiunto: "Non gli abbiamo sempre chiesto di farlo, ha semplicemente detto 'Cosa? Sto facendo quello'. Ci sono molti contenuti video. Quindi sono sicuro che da qualche parte c'è realmente un documentario su Kingo che possiamo montare".