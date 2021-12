Eternals: Chloé Zhao rivela il triste finale alternativo del film Marvel

A gennaio Eternals arriverà sulla piattaforma Disney+, l'ultimo film targato Marvel diretto da Chloé Zhao che ha svelato qual era in origine il finale della storia e perché ha deciso di modificarlo.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere possibili spoiler su Eternals

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

In un'intervista con Empire Magazine,Chloe Zhao ha discusso delle sue idee originali per Eternals, rivelando come sarebbe stato il finale del film e perché è stato cambiato.

Eternals si chiude con molti degli eroi del film che vengono trascinati via dalla Terra da un Celestiale, con Dane Whitman di Kit Harington rimasto confuso su ciò che è appena successo. Ma Chloé Zhao non aveva pensato proprio a questo, bensì a un finale più triste:

"Non ho mai girato un film in cui il finale fosse quello che avevo scritto. Lo trovi nel montaggio, è un terzo del processo filmico, e quando lo mostri alle persone quello è il momento in cui trovi il finale. Non penso di aver mai fatto un solo film in cui l'inizio e la fine sono uguali nello script, perché le scene sono fluide mentre le giriamo. Abbiamo girato un altro finale che era molto triste. Tristissimo. Non lo odiavo, perché sono abituata a film melanconici, Ma non penso sia andato giù bene al pubblico"

La regista ha poi svelato cosa aveva pensato per Eternals: "Il film doveva finire con tutti i personaggi di nuovo sull'astronave, la memoria completamente cancellata e via verso un nuovo pianeta, come in The Twilight Zone. Ricordo che quando è diventato lo schermo è diventato nero, tutti erano tipo 'Non so che cosa fare'. E inoltre, è l'MCU, vuoi essere in fibrillazione per quello che viene dopo"

Il finale che la regista aveva pensato effettivamente sarebbe stato troppo drastico, mentre quello visto al cinema in Eternals può lasciar sperare in un ritorno dei nuovi supereroi nell'Universo MCU.