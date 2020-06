Eternals: un dettaglio del casting rivela un importante spoiler?

Eternals arriverà nelle sale americane il 2 febbraio 2021 e un nuovo dettaglio relativo al casting potrebbe aver rivelato un interessante elemento della trama che potrebbe rappresentare uno spoiler molto importante.

Per ora, ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni e i fan dovranno attendere qualche comunicazione ufficiale da parte della Marvel per capire meglio cosa verrà raccontato sul grande schermo.

Il sito esperto in casting Mandy.com ha ora sostenuto che tra gli interpreti di Eternals ci sarà anche un attore chiamato Noaman Saeed e il cui ruolo sarà quello di un personaggio 'ospite a un matrimonio Babiloniano'. Questo dettaglio confermerebbe quindi che il film mostrerà scene ambientate in diverse epoche tra cui eventi ambientati duranti l'antica Mesopotamia e nel mondo Marvel c'è un evento importante legato alla storia degli Eterni.

Angelina Jolie interpreta Thena, una guerriera leggendaria e figlia di Zuras. Nell'antica Babilonia Thena si innamora di un membro del gruppo rivale, i Devianti. Thena e Kro successivamente si lasciano e il Deviante inizia ad assumere nuove identità e manipolare gli eventi del mondo usando i poteri legati al vivere a lungo, rigenerarsi e invulnerabilità in modo oscuro. Kro diventa quindi un antagonista nel presente dopo aver avuto alcuni figli con Thena negli anni '40.

Il film avrà nel cast anche Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Kit Harington che è invece stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.