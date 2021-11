Eternals, Angelina Jolie sfida il cast del film in una gara di sguardi (VIDEO)

Salma Hayek, Kumail Nanjiani e le altre star di Eternals fanno di tutto per battere Angelina Jolie in una gara di sguardi: uno di loro riuscirà a sconfiggerla?

Angelina Jolie ha sfidato il cast di Eternals in una prova finale: una gara di sguardi. Il canale Youtube di Marvel Entertainment ha caricato un video in cui l'attrice, 46 anni, affronta le sue co-star: sebbene Kumail Nanjiani sembri il più determinato del gruppo, riuscirà l'interprete di Kingo a battere l'attrice hollywoodiana?

Nella clip, la Jolie si sistema comodamente su una sedia mentre diverse star della pellicola fanno del loro meglio per batterla in "Eternal Stare Off". Nanjiani apre la clip dicendo: "Voglio dire, non so se è chiaro, è una gara di sguardi con nientepopodimeno che Angelina Jolie".

Eternals: Angelina Jolie in un primo piano

Brian Tyree Henry è la prima star a sfidare Angelina: Henry, 39 anni, l'interprete di Phastos, inizia fiducioso, ma cede dopo pochi secondi. La seconda sfidante è Lauren Ridloff, seguita da Lia McHugh, Gemma Chan e Barry Keoghan.

Arriva quindi il turno di Salma Hayek, la Jolie la guarda con calma mentre l'attrice di origine messicana si sporge in avanti, mettendo i palmi delle mani sulle ginocchia. Angelina ha la meglio anche su di lei, tutti i suoi sfidanti cedono alla pressione. "Uffa, ogni volta!", esclama un esasperato McHugh.

Eternals: Kumail Nanjiani in una scena del film

Arriva il momento di Kumail Nanjiani, il quale, prima di sedersi di fronte al suo avversario, le dice: "Mi sto allenando da mesi". A quanto pare il suo duro lavoro non non ha nessun effetto su Angelina Jolie: uno sguardo della star di Eternals è sufficiente e Nanjiani si alza dalla sedia esclamando: "No, assolutamente no, non lo faccio".