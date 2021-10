Eternals: Angelina Jolie ha rifiutato un ruolo da supereroe prima di entrare nel film

Angelina Jolie ha spiegato il motivo per cui ha accettato di interpretare Thena nel film Eternals, dopo che in passato aveva rifiutato un ruolo da supereroe.

Angelina Jolie ha rivelato di aver rifiutato un ruolo da supereroe prima di firmare per Eternals, aprendosi sul motivo per cui ha cambiato idea e scelto di entrare nel cast dell'attesissimo film Marvel diretto da Chloé Zhao, in uscita il 3 novembre 2021.

Ancora un mese ed i fan della Marvel avranno finalmente l'opportunità di vedere sul grande schermo Eternals, il film diretto da Chloé Zhao, reduce dall'Oscar come miglior regista per Nomadland. Dopo alcuni rinvii forzati, il film è pronto per essere distribuito nelle sale internazionali e conquistare il pubblico con un cast stellare composto da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Quest'ultima interpreterà Thena ed ha approfittato di una recente intervista rilasciata ad Empire per parlare del film e di ciò che l'ha spinta ad accettare il ruolo, nonostante non nutra chissà quale amore per il genere cinecomic. "Di solito non propendo per i film di supereroi o di fantascienza", ha spiegato la vincitrice dell'Oscar, raccontando di aver precedentemente rifiutato un ruolo da supereroe, senza però rivelare quale personaggio le hanno proposto in passato. Jolie ha quindi aggiunto: "Di solito non è il mio genere ma sembrava che stesse accadendo qualcosa di diverso in questo film. Lo considero molto incentrato sulla natura dei personaggi. Questi ragazzi non sono Spider-Man o Captain America o Hulk. Anche i fan più accaniti della Marvel potrebbero non sapere chi sono gli Eterni. Presentarli tutti in una volta non è facile".

Di recente, la co-protagonista di Jolie, Lauren Ridloff, che è sorda dalla nascita, ha raccontato un momento complicato affrontato sul set di Eternals, quando doveva girare una scena senza però poter ricevere le istruzioni uditive della troupe e capire quindi quando iniziavano a girare: "In alcune scene mi sono trovata di fronte ad un muro. Essendo una persona sorda, come mi guidi in quei casi? Ad un certo punto, stavo condividendo la mia frustrazione con Angelina, dopo una giornata di riprese. E lei ha immediatamente suggerito: 'Perché non usiamo una penna laser che gli effetti speciali potranno facilmente cancellare?'. È stata geniale. Ogni volta che guardavo il muro ed usavano il laser, capivo cosa fare".