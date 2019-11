Eternals: Angelina Jolie e Richard Madden evacuati dal set per un allarme bomba!

Angelina Jolie e Richard Madden, in Spagna per Eternals, sono stati portati via dal set in fretta e furia, con il resto della troupe, per un allarme bomba!

Angelina Jolie e Richard Madden sono stati evacuati dal set di Eternals per via di un allarme bomba, insieme al resto del cast e alla troupe che in quel momento era al lavoro alle Canarie per il prossimo film Marvel.

Tutta colpa, come riporta il britannico The Sun, di un ordigno inesploso ritrovato a Fuerteventura, nelle Canarie, proprio vicino al luogo scelto dalla Marvel per le riprese di Eternals. Sul set erano presenti, tra gli altri, anche Angelina Jolie e Richard Madden, che sono stati immediatamente portati via, prima dell'arrivo degli artificieri. I report riferiscono che non si è trattato di un attentato perchè la bomba risaliva alla Seconda guerra mondiale, rimasta lì dopo l'abbandono della base nazista presente sull'isola.

"È stato terrificante. Quella bomba sarebbe potuta rimanere lì ancora per decenni e chissà cosa sarebbe accaduto se qualcuno l'avesse innescata per sbagio", ha detto a The Sun uno dei presenti. "Molte star importanti erano presenti sul set e nessuno sapeva di correre quei rischi. Fortunatamente, gli esperti se ne sono occupati". Nessun comunicato è stato emanato dai Marvel Studios e, a quanto pare, dopo la grande paura le riprese sono già ricominciate.

Eternals, che vede nel cast anche Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee e Barry Keoghan, dovrebbe arrivare al cinema a novembre del 2020.