Iron Man tornerà come variante nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe? [RUMOR]

La morte di Tony Stark, alias Iron Man, in Avengers: Endgame ha avuto ramificazioni importanti nelle fasi successive dell'MCU. Ma come spesso accade nei fumetti Marvel, la morte non è mai per sempre e il celebre personaggio degli Avengers potrebbe tornare in uno dei prossimi film, ma sotto forma di variante.

A lanciare l'indiscrezione è il portale The Cosmic Circus secondo cui l'Iron Man di Terra-838, quella vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e che ha segnato il debutto in live action degli Illuminati, tornerà per vendicarsi della morte dei suoi compagni, brutalmente uccisi da Wanda Maximoff. Dovrebbe essere sempre Robert Downey Jr. a vestire i panni della variante di Iron Man, ma al momento sono soltanto speculazioni.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Iron Man. In passato si era vociferata di una sua presenza in Armor Wars, visti gli importanti legami con il protagonista, e di un suo cameo nell'attesissimo Avengers: Secret Wars.

Uscito nel 2008, il primo film di Iron Man è stato un punto di svolta fondamentale per i Marvel Studios nonché l'inizio di un viaggio durato oltre 10 anni e che non accenna a fermarsi. Per Robert Downey Jr. si è trattata di una vera e propria rinascita attoriale, smentendo coloro che pensavano a un flop colossale del film.