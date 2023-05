Esterno notte stasera su Rai 3 dopo la vittoria ai David di Donatello: trama e cast delle puntate

Esterno notte torna in televisione dopo la vittoria ai David di Donatello: ecco la trama delle puntate in onda su Rai 3 stasera 12 maggio

Stasera 12 maggio su Rai 3 vanno in onda i primi tre episodi di Esterno notte, la miniserie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro. Lo show ci offre una rappresentazione intima dei tragici giorni del rapimento del politico italiano, esplorando l'evento attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che ne furono protagonisti e vittime. Domani saranno trasmessi gli ultimi tre episodi

Esterno notte: Trama episodi in onda stasera 12 maggio

Episodio 01 Aldo Moro

Roma, marzo 1978. Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, è stato liberato dalle Brigate Rosse ed ora scruta con occhi inclementi i suoi compagni di partito, riuniti al capezzale del suo letto di ospedale: Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e il segretario di partito Benigno Zaccagnini. Fuori infuriano gli scontri di piazza. In realtà Aldo Moro non è stato ancora rapito e sta invece lavorando per far nascere il primo governo di unità della storia repubblicana con l'appoggio esterno del Partito Comunista Italiano

Esterno notte: Serie tv o film "a mosaico", è comunque un capolavoro

Episodio 02 Il Ministro degli Interni

Francesco Cossiga, neo ministro degli Interni, presiede il consiglio di guerra convocato in seguito al rapimento di Moro. Domenico Spinella, capo della Digos, vorrebbe coinvolgere i responsabili della sicurezza del PCI nelle indagini. Intanto la brigatista Faranda viene riconosciuta da più testimoni. Nei controlli a tappeto che seguono, gli agenti di Polizia arrivano fino al covo di via Gradoli.

Episodio 03 Il Papa

Monsignor Curioni avvicina uno degli avvocati del nucleo storico delle BR affinché possa fargli da intermediario: vorrebbe intavolare ufficiosamente una trattativa coi rapitori di Moro per conto di Papa Paolo VI, disposto a pagare un ingente riscatto pur di liberare il politico amico. Attraverso il Cardinale Casaroli, Paolo VI sonda anche il parere dello Stato sull'ipotesi di pagare un riscatto in denaro.

Curiosità su Esterno notte

Esterno notte è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes. La pellicola è stata suddivisa in due parti, la prima delle quali è stata rilasciata nei cinema a partire dal 18 maggio 2022, mentre la seconda parte ha fatto il suo debutto il 9 giugno dello stesso anno.

In aggiunta, il film è stato trasmesso anche come miniserie televisiva, composta da sei episodi, in onda il 14, 15 e 17 novembre su Rai 1, ed è disponibile in streaming su RaiPlay e Netflix.

Da Buongiorno, Notte a Esterno Notte: l'ora più buia della storia repubblicana italiana

Ai David di Donatello 2023 ha ottenuto 18 candidature e tre riconoscimenti: Miglior regista a Marco Bellocchio. Miglior attore protagonista a Fabrizio Gifuni. Miglior truccatore a Enrico Iacoponi. Qui la nostra recensione di Esterno notte.

Esterno Nottte: Interpreti e personaggi