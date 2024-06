Grande Fratello: Paolo Masella e Letizia Petris si sono lasciati? Ecco la strana replica di lui

Letizia Petris è stata la protagonista di queste ultime ore, dopo il suo compleanno si sono moltiplicate le voci di screzi tra ex concorrenti del Grande Fratello che avevano preso parte alla festa. Fino a stamattina questi rumors avevano coinvolto solo gli invitati, poi la festeggiata e Paolo Masella, il suo fidanzato, sono stati travolti dalle illazioni dopo la pubblicazione di un video sui social e la loro replica.

La spiegazione di Paolo Masella sul bacio mancato

Sabato scorso Letizia Petris ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno, per l'occasione ha invitato alcuni dei coinquilini della Casa più spiata d'Italia. Grazie alle foto condivise sui social abbiamo visto che al party c'erano Greta Rossetti, Perla Vatiero, Anita Olivieri e Angelica Baraldi tra le ragazze e Sergio D'Ottavi, Mirko Brunetti, Marco Maddaloni, Marco Fortunati, Vittorio Menozzi e Federico Massaro tra i ragazzi.

Al fianco di Letizia c'era Paolo Masella, il ragazzo che ha conosciuto durante il reality show e con cui si è fidanzata. La festa è stata caratterizzata da vari momenti di tensione, Vittorio non avrebbe salutato Sergio, Greta e Anita e Mirko e Perla avrebbero avuto una discussione. Come se non bastasse, anche Letizia è stata coinvolta in una polemica: in un video circolato sui social, si vede Letizia che evita di baciare Paolo. Molti hanno sentenziato che la loro storia sia ormai al capolinea.

il primo bacio tra Letizia e Paolo al Grande Fratello

Paolo, sul suo profilo social ha condiviso una storia per rispondere a queste illazioni: "Fatela finita di dire e cercare cose che non esistono, quando io e Lety siamo insieme e ci diamo un bacio: 'lei si è scansata, Oddio non lo ama!'" ha detto il macellaio romano "Ragazzi, sono cose che succedono, per qualsiasi motivo. Magari si è fatta male all'anca e scivolata. Smettetela di cercare qualcosa che non va. Sta andando tutto bene e ci amiamo".

Una spiegazione abbastanza strana tanto che in molti l'hanno messa in dubbio Alla fine della clip, diretta all'esperto di gossip Amedeo Venza, è comparsa Letizia, che proprio oggi ha parlato del suo rapporto con Paolo, e i due si sono baciati, questa volta lei non si è scansata.