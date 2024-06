Grande Fratello: Greta e Sergio si sono lasciati? I segnali colti dai fan

Fulmine a ciel sereno per una delle coppie più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello: Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. I fan hanno notato un particolare che sembra il segnale di una crisi tra i due. Solo pochi giorni fa, lei aveva dichiarato che baciare l'imprenditore nella Casa era stato l'errore più bello della sua vita.

Greta e Sergio hanno smesso di seguirsi su Instagram

L'ex tentatrice e lo chef e ristoratore di Latina hanno iniziato a frequentarsi nelle ultime settimane del reality show condotto da Alfonso Signorini. La scorsa settimana sono stati visti insieme al compleanno di Letizia Petris e, secondo i presenti, andavano d'amore e d'accordo, nonostante qualche frizione con Vittorio che sarebbe arrivato senza salutarli.

Oggi, invece, i fan di Greta e Sergio hanno scoperto che i due fidanzati non si seguono più su Instagram. Il gesto, che di per sé potrebbe non voler dire nulla, in tempi in cui la comunicazione avviene soprattutto attraverso i social ha un significato inequivocabile: la coppia è in crisi. I follower dei due ragazzi hanno chiesto anche spiegazioni all'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha ammesso di non sapere cosa sia successo: "Non so cosa sia potuto succedere, erano insieme fino a ieri praticamente".

Grande Fratello, compleanno ad alta tensione per Letizia Petris: "Ha salutato tutti tranne..."

Gli spettatori del programma, che si sono appassionati alla loro storia d'amore nata giorno dopo giorno sotto le telecamere di Canale 5 e Mediaset Extra, ora si domandano il motivo di questa scelta. Solo pochi giorni fa, la ragazza, rispondendo a un box di domande su Instagram, aveva raccontato che aveva deciso di accettare il corteggiamento di Sergio quando si era sentita più libera di cuore e di testa e si era detta: "Anche io mi merito di essere felice", chiudendo con tutti i mostri che aveva dentro.