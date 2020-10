L'esorcista, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi in streaming su Netflix appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di horror con L'Esorcista, il film diretto da William Friedkin nel 1973, divenuto più che un cult una vera e propria leggenda, tra miti e realtà inquietanti.

Tratto dall'omonimo romanzo di William Blatty, autore della sceneggiatura, L'esorcista racconta della dodicenne Regan McNeil (Linda Blair, appena tredicenne all'epoca delle riprese), figlia di un'attrice divorziata con cui vive nella casa di Washington, che inizia ad assumere comportamenti sempre più violenti, finché non diviene chiaro che il suo corpo è posseduto da un demone. Sua madre, dopo aver infruttuosamente tentato la strada della medicina, chiede ad un prete esperto in psichiatria (Jason Miller) di fare qualcosa. Il responso è uno solo: occorre chiamare padre Lankester Merrin (Max von Sydow), noto esorcista.

I 26 migliori film horror tratti da storie vere

Considerato uno dei migliori film horror di sempre, L'Esorcista è tratto da una storia vera, raccontata per la prima volta dal Washington Post in un articolo del 1949. A Mount Rainer, nel Maryland, viveva un ragazzo a cui sarebbe stato praticato un esorcismo. L'articolo in questione raccontava di fenomeni inspiegabili (le urla del posseduto in latino, lingua che non aveva mai studiato, rumori provenienti dalle mura della casa, movimenti autonomi degli oggetti nella sua stanza) che avrebbero poi ispirato William Blatty per il suo imperituro successo.