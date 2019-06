Escape Plan 3 - L'ultima sfida: Sylvester Stallone nel trailer italiano!

Escape Plan 3 - L'ultima sfida, Sylvester Stallone fa ritorno nel trailer italiano per un'ultima incredibile avventura.

Sylvester Stallone torna protagonista del trailer italiano di Escape Plan 3- L'ultima sfida, ultimo capitolo del fortunato franchise action che vede il divo di nuovo nei panni dell'esperto di sicurezza Ray Breslin.

Girato nell'inquietante Ohio State Reformatory, un vero e proprio carcere costruito nel 1886, Escape Plan 3 - L'ultima sfida ritrova la squadra della Breslin Security impegnata nel salvataggio, non solo della fidanzata del maestro di arti marziali Shen Lo, ma anche di Abigail Ross membro del team e compagna di Ray. Colpito nel profondo, Ray dovrà fuggire da una fortezza raccapricciante insieme agli ostaggi e, allo stesso tempo, fronteggiare una sua vecchia conoscenza avida di vendetta.

Sylvester Stallone: "Escape Plan 2 era davvero orribile!"

Come dichiarato dallo stesso Stallone, con Escape Plan 3 - L'ultima sfida c'è un ritorno ai grandi film d'azione hardcore. Ma il film, pur spingendo molto sulla spettacolarità delle sequenze action, non solo riprende tematiche già sviluppate all'interno dei due capitoli precedenti, ma ha anche una parte dai risvolti più profondi e personali per il personaggio di Ray e tutto il suo team.

Ad affiancare Sylvester Stallone in questa nuova missione, ritroviamo Dave Bautista nei panni di Trent Derosa, sempre più legato alla Breslin Security ma contemporaneamente attento a mantenere la propria indipendenza e la sua semi-segreta carriera da mercenario. Insieme a loro anche l'immancabile Curtis "50 Cent" Jackson che interpreta l'esperto di sorviglianza Hush.

Escape Plan 3 - L'ultima sfida è un'esclusiva per l'Italia di Lucisano Media Group e M2 Pictures e uscirà in sala il 4 luglio 2019 distribuito da M2 Pictures.

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Ecco la trama di Escape Plan 3 - L'ultima sfida: il capitolo conclusivo della fortunata serie action con Sylvester Stallone, vede Ray Breslin (Sylvester Stallone) e Trent DeRosa (Dave Bautista) unire le forze, insieme ad Hush (Curtis "50 Cent" Jackson), per salvare un membro del loro team (Jaime King), tenuta prigioniera in un penitenziario conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.