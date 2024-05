Uomini e Donne: Ernesto sorprende Mario dopo l'eliminazione con un gesto di solidarietà

Ernesto Russo e Mario Cusitore hanno concluso la loro esperienza a Uomini e donne, ma la loro amicizia, nata durante il programma, ha resistito alle recenti controversie che li hanno coinvolti. Entrambi sono stati oggetto di segnalazioni che hanno messo in discussione il loro comportamento.

L'amicizia tra il corteggiatore di Ida Platano e il cavaliere

I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi sono a conoscenza del legame nato tra i due durante il programma. Le anticipazioni del dating show, che naturalmente contengono spoiler per chi non le ha seguite, hanno rivelato cosa è accaduto ai due protagonisti.

Mario a Uomini e donne

Mario Cusitore è stato coinvolto in una controversia nota come il "Bed and Breakfast gate". Il corteggiatore di Ida Platano è stato visto uscire da un hotel con una ragazza bionda, probabilmente di origini spagnole. Lo speaker di Kiss Kiss Napoli ha negato inizialmente, ma alla fine ha dovuto ammettere la verità, pur sostenendo di non aver trascorso la notte con la ragazza. A quel punto, Ida ha deciso di eliminarlo dal programma.

Ernesto Russo ha subito lo stesso destino in una puntata ancora non andata in onda, dopo che una segnalazione ha rivelato che stava frequentando un'altra donna al di fuori del parterre, violando così le regole del dating show.

I due sono rimasti amici. Ernesto, durante una puntata, ha regalato a Cusitore il suo rosario in legno per il compleanno. Ora, Russo ha voluto ribadire che la loro fratellanza persiste, condividendo su Instagram una foto di loro due con la didascalia: "La vera amicizia è come la fosforescenza: risplende quando tutto il resto si oscura".

Non tutti i follower hanno apprezzato il post; alcuni lo hanno criticato, definendoli "i pagliacci di Uomini e donne" o sostenendo "Chi si somiglia si piglia". Tuttavia, ci sono stati anche commenti positivi: "A differenza degli altri che vi giudicano male, io credo che Mario fosse veramente interessato a Ida, anche se non innamorato. Altrimenti non sarebbe successo ciò che è accaduto... Per quanto riguarda te, potrebbe essere che non sei rimasto colpito da nessuna", ha scritto una follower di Ernesto Russo.