Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Mario Cusitore e lo caccia dallo studio: La segnalazione era reale

L'avventura di Mario Cusitore a Uomini e donne si è conclusa, poiché lo speaker radiofonico è stato costretto a lasciare lo studio dopo che le segnalazioni ricevute su di lui si sono rivelate vere. Ida Platano, presa coscienza delle sue bugie, lo ha allontanato.

Mario Cusitore dice addio a Uomini e donne

Dopo giorni di spiegazioni e affermazioni discutibili, alla fine la verità è emersa. Qualche giorno fa, la redazione del dating showe ha ricevuto una segnalazione su una ragazza bionda, probabilmente di origine spagnola, che lasciava un Bed & Breakfast insieme a uno dei corteggiatori della tronista.

Quella persona era Mario Cusitore, che ha sempre negato le accuse. Tuttavia, le sue giustificazioni sono state regolarmente smentite dai fatti, anche grazie alle domande insistenti di Tina Cipollari, l'opinionista che non ha mai creduto allo speaker radiofonico sin dall'inizio.

Ida ha scoperto la verità su Mario

Nell'episodio andato in onda il 9 maggio, Maria De Filippi rivela che una nuova segnalazione identificava la ragazza in questione come Melissa, un volto noto agli spettatori di Uomini e donne, perchè era stata in studio per corteggiare Alessandro Vicinanza. La notizia sorprende tutti, lasciando anche Tina Cipollari senza parole.

Quando Ida Platano entra in studio, appare evidente la sua rabbia. Mario si siede di fronte a lei, ma la tronista non gli lascia scampo. Cusitore insiste che non è successo nulla di incriminante nel Bed & Breakfast, ma ormai nessuno gli crede. "Sei disgustoso", afferma la tronista, furiosa. "Dovresti vergognarti. Hai preso in giro me, Maria, lo studio e il pubblico".

Mario chiede se dovrebbe andarsene, e Ida gli risponde che sì, dovrebbe lasciare lo studio immediatamente. "Con che coraggio me lo chiedi? Certamente, devi andartene subito". Cusitore si alza, abbraccia Maria De Filippi ed esce, senza salutare nessun altro.

Il Trono Over: tutti contro Cristiano

Dopo l'addio di Cusitore, l'attenzione si sposta sul Trono Over, con Cristiano, Giulia e Asmaa al centro dello studio. Il cavaliere spiega di voler interrompere la sua relazione con Giulia, la quale, nelle registrazioni precedenti, aveva deciso di conoscere altri cavalieri o persone interessate a corteggiarla. Anche lui sta frequentando altre donne, come Asmaa e Serena, con cui c'è stato anche un bacio.

L'ingresso di Serena dà il via a una discussione accesa. Nelle puntate precedenti, Cristiano aveva affermato che era stata Serena a volerlo baciare, quasi forzando la situazione. Serena, assente nelle precedenti registrazioni, entra in studio per respingere queste accuse, che Gianni Sperti definisce infamanti.

Il cavaliere peggiora la sua posizione quando accusa Serena di averlo provocato mostrandogli un tatuaggio sulla coscia. Tutto lo studio si rivolta contro di lui, e Sperti interviene: "Non puoi insinuare che una donna abbia secondi fini per averti mostrato un tatuaggio".

Successivamente, Jessica rivela di aver ricevuto una chiamata da Cristiano, ma ha preferito non rispondere. Questa informazione convince Asmaa a interrompere temporaneamente la sua conoscenza con il cavaliere.