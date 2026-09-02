Erica - Una detective per caso con Vanessa Incontrada da stasera su Canale 5: trama, cast, numero di puntate

Tocca a Vanessa Incontrada inaugurare la stagione delle fiction inedite, stasera su Canale 5 in prima serata, con la prima puntata di Erica - Una detective per caso.

Una nuova investigatrice, alle prese con omicidi, segreti familiari e misteri sepolti nel passato, che si muove nella suggestiva cornice di Piombino, e che a molti ricorderà un'altra "investigatrice non professionista", la più famosa del piccolo schermo: Jessica Fletcher.

La trama di Erica - Una detective per caso

Erica Magliani infatti è una scrittrice di thriller di successo che sta attraversando una profonda crisi creativa. Dopo anni lontana dalla sua città d'origine, decide di tornare a Piombino, in Toscana, per occuparsi insieme alla sorella Lucia dell'eredità lasciata dai genitori.

Quello che dovrebbe essere un ritorno alle proprie radici si trasforma però in qualcosa di completamente diverso. Erica viene coinvolta in un caso di omicidio e il suo istinto da scrittrice la porta a mettere in discussione la prima ricostruzione degli investigatori.

Abituata a osservare i comportamenti dei suoi personaggi e a cercare nei dettagli gli elementi nascosti di una storia, Erica comincia così a seguire una propria pista. La sua curiosità la porta a collaborare, non senza difficoltà, con il commissario Leonardo Carrese. Tra i due il rapporto è inizialmente tutt'altro che semplice. Erica si affida all'intuito e alla capacità di leggere le persone, mentre Leonardo segue procedure e metodi dell'indagine ufficiale. Il contrasto professionale lascia però spazio anche a un'attrazione destinata a complicare ulteriormente il loro rapporto.

A rendere la vicenda ancora più delicata sono i segreti che riguardano la famiglia della protagonista, a partire dal legame con la sorella Lucia. L'indagine finisce così per intrecciarsi con il passato di Erica e con verità che qualcuno vorrebbe continuare a nascondere.

Vanessa Incontrada guida il cast nei panni di Erica

Vanessa Incontrada interpreta Erica Magliani, scrittrice di gialli trasformata quasi per caso in investigatrice. La protagonista si muove tra intuizioni, rapporti personali e indagini criminali, scoprendo progressivamente quanto sia difficile separare la ricerca della verità dalla propria vita privata.

Francesco Scianna interpreta invece Leonardo Carrese, il commissario incaricato delle indagini. Il personaggio rappresenta l'opposto di Erica sul piano del metodo, ma proprio la dinamica tra i due diventa uno degli elementi centrali della serie. Ivana Lotito è Lucia, la sorella di Erica. Accanto a loro, nel cast anche Carlotta Natoli, Valerio Morigi, Giampiero De Concilio, Adriano Pantaleo, Emanuela Grimalda, Josafat Vagni e Fabio Barone.

Per quante settimane ci farà compagnia Erica?

La prima stagione della fiction è composta da tre puntate in totale, trasmesse da Canale 5 in altrettante prime serate.

Dopo il debutto del 2 settembre, i prossimi appuntamenti sono previsti mercoledì 9 settembre e mercoledì 16 settembre. Gli episodi sono naturalmente disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, sia durante la messa in onda televisiva sia successivamente on demand. Il cofanetto completo di Erica - Una detective per caso sarà disponibile in streaming dalla mezzanotte del 16 settembre.

Erica è una scrittrice che nasce dai romanzi di Camilla Läckberg

La fiction con Vanessa Incontrada nasce dall'adattamento della serie francese Erica, a sua volta ispirata all'universo letterario creato dalla scrittrice svedese Camilla Läckberg. Protagonista dei suoi romanzi è Erica Falck, una scrittrice che si ritrova coinvolta nelle indagini insieme al poliziotto Patrik Hedström.

La saga I delitti di Fjällbacka conta dodici romanzi (pubblicati in Italia da Marsilio) e ha venduto oltre 40 milioni di copie in più di 60 Paesi.

La versione italiana prende spunto dai primi tre libri della serie, ma trasferisce la vicenda dalla Svezia alla Toscana e modifica nomi e ambientazione dei protagonisti. Il risultato è una nuova interpretazione della storia, costruita intorno a Piombino e al rapporto tra Erica e il commissario Leonardo Carrese.