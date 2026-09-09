Erica - Una detective per caso stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Il ritorno di Erica a Piombino riapre un caso legato al misterioso Predicatore e alla potente famiglia Corsi. Tra una giovane donna scomparsa e segreti rimasti sepolti per anni, la nuova indagine diventa sempre più personale.

Dopo il fortunato debutto della scorsa settimana (con 2,3 milioni di spettatori), Erica - Una detective per caso torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata. Nei panni della protagonista, Erica Magliani, la scrittrice che si ritrova ancora una volta coinvolta in un'indagine, c'è Vanessa incontrada.

Quattro mesi lontano da Piombino non sono bastati a lasciarsi alle spalle quello che è successo. Il ritorno in città porta infatti Erica a confrontarsi con un nuovo caso, destinato a riaprire una pagina particolarmente oscura del passato.

Erica - Una detective per caso, la trama della seconda puntata

Locandina di Erica una detective per caso

Al centro della nuova indagine c'è il misterioso Predicatore, una figura legata a una vicenda che sembrava ormai appartenere al passato. Il caso porta alla luce anche i segreti della famiglia Corsi, una delle famiglie più influenti di Piombino. Quello che inizialmente potrebbe sembrare un nuovo caso da risolvere si trasforma presto in un'indagine sempre più delicata, nella quale le scoperte del presente riportano continuamente a fatti e legami rimasti nascosti per anni. Più Erica cerca di ricostruire la verità, più emergono interrogativi. E il passato del Predicatore sembra avere ancora conseguenze sulla vita delle persone coinvolte.

A complicare ulteriormente l'indagine non è solo il fatto che Erica si ritrova ancora accanto al commissario Leonardo Carrese, ma anche la scomparsa improvvisa di una giovane donna. La vicenda finisce per intrecciarsi con i segreti che Erica e Leonardo stanno cercando di portare alla luce, rendendo il caso ancora più difficile da decifrare.

Anche la situazione familiare di Erica contribuisce ad aumentare la tensione. I rapporti con la sorella Lucia diventano infatti parte di una puntata nella quale il confine tra vicende personali e indagine si fa sempre più sottile.

Perchè Erica deve fare i conti anche con ciò che il ritorno a Piombino significa. Il tempo trascorso lontano dalla città non ha cancellato tutto e il rapporto con Leonardo torna a occupare uno spazio importante. I due non dovranno solo imparare a fidarsi l'uno dell'altra, ma potrebbero dover imparare molto presto a convivere con un dolce segreto che coglierà entrambi completamente alla sprovvista.

Il cast di Erica

Vanessa Incontrada interpreta Erica Magliani, scrittrice di gialli trasformata quasi per caso in investigatrice. La protagonista si muove tra intuizioni, rapporti personali e indagini criminali, scoprendo progressivamente quanto sia difficile separare la ricerca della verità dalla propria vita privata.

Francesco Scianna interpreta invece Leonardo Carrese, il commissario incaricato delle indagini. Il personaggio rappresenta l'opposto di Erica sul piano del metodo, ma proprio la dinamica tra i due diventa uno degli elementi centrali della serie. Ivana Lotito è Lucia, la sorella di Erica. Accanto a loro, nel cast anche Carlotta Natoli, Valerio Morigi, Giampiero De Concilio, Adriano Pantaleo, Emanuela Grimalda, Josafat Vagni e Fabio Barone.

Erica nasce dai romanzi di Camilla Läckberg

La fiction con Vanessa Incontrada affonda le sue origini nella serie francese Erica, ispirata a sua volta ai personaggi e alle storie della scrittrice svedese Camilla Läckberg.

Nei romanzi, la protagonista è Erica Falck, una scrittrice che finisce per essere coinvolta in diverse indagini al fianco del poliziotto Patrik Hedström. La serie letteraria I delitti di Fjällbacka, pubblicata in Italia da Marsilio, comprende dodici romanzi e ha venduto oltre 40 milioni di copie in più di 60 Paesi.

Per l'adattamento italiano sono stati presi come riferimento i primi tre romanzi della saga, ma la storia è stata trasferita dalla Svezia alla Toscana. Anche i protagonisti sono stati reinterpretati: Erica diventa Erica Magliani, mentre al posto di Patrik c'è il commissario Leonardo Carrese. La serie costruisce così una propria versione dell'universo di Läckberg, ambientata a Piombino e incentrata non solo sulle indagini, ma anche sul rapporto tra Erica e Leonardo.