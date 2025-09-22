Vanessa Incontrada di nuovo sul set: si gira a Piombino Erica, serie tv targata Mediaset

Sono in corso a Piombino le riprese della nuova serie di Canale 5, Erica, coproduzione RTI - 7Verticale che vede protagonista l'attrice spagnola Vanessa Incontrada.

Al centro della serie Mediaset diretta da Ciro D'Emilio ci sarà una scrittrice di gialli in crisi creativa che decide di fare ritorno in Toscana, ma ben presto si ritrova coinvolta in un omicidio. Incontra così Leonardo (Francesco Scianna), poliziotto affascinante e determinato con entrerà a far parte della sua vita. Erica e Leonardo finiranno per indagare insieme su altri delitti, scoprendo una verità che potrebbe cambiare per sempre il corso delle loro esistenze.

Erica è l'adattamento dell'omonima serie francese tratta dai romanzi di Camilla Läckberg, regina del giallo scandinavo nonché campionessa di vendite in tutto il mondo.

Vanessa Incontrada sul set della serie Mediaset Erica

Vanessa Incontrata: la più amata del piccolo schermo

Amatissima dal pubblico, Vanessa Incontrada è reduce dal successo di pubblico di Tutto quello che ho, miniserie andata in onda su Canale 5 ad aprile ispirata a un vero fatto di cronaca.

La storia ruota attorno alla vita dei coniugi Lavinia, avvocata, e Matteo Santovito (Marco Bonini), poliziotto, che vivono a Livorno insieme ai loro due figli Camilla e Roberto. All'improvviso la primogenita della coppia, la diciottenne Camilla (Margherita Attorre), scompare misteriosamente. La ragazza verrà ritrovata morta in un campo di mais. I sospetti si concentrano su Kevin un ragazzo di origini africane già noto alle forze dell'ordine. Ma Lavinia vuole arrivare in fondo alla verità e farà di tutto per ricostruire la verità sulla morte di Camilla mentre il marito, che cerca pacificazione, si convince della colpevolezza di Kevin (Ibrahima Gueye).