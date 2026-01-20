"Era troppo anche per noi": una scena molto cruda di A Knight of the Seven Kingdoms è stata tagliata

Il Trono di Spade ci ha abituato molto a scene considerate eccessive sul piccolo schermo, ma a quanto pare una scena era semplicemente troppo oltre per finire su A Knight of the Seven Kingdoms.

Nel primo episodio della serie, infatti, una delle prime scene mostra Dunk (interpretato da Peter Claffey) che fa i propri bisogni dietro un albero in una ripresa piuttosto esplicita.

Discutendo della natura esplicita della scena di defecazione nella premiere, il co-creatore Ira Parker ha menzionato l'unica "battuta su cacca e scoregge" che sarebbe stata troppo anche per questa serie, durante un'intervista promozionale per lo show, che ha debuttato in Italia il 19 gennaio scorso su HBO Max.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell insieme in una scena

Cosa mostrava la scena poi tagliata dal primo episodio?

"Ce ne sarebbe stata un'altra... è venuta fuori molto presto nella sala degli sceneggiatori. Stavamo parlando di dove le persone possono andare in bagno durante un torneo. Sono tutti in campeggio in mezzo al nulla e, ai tempi, venivano scavate delle trincee e si formava una lunga fila".

Parker ha aggiunto: "C'erano anche delle strutture appositamente predisposte: se si faceva nei boschi, c'erano delle corde attaccate agli alberi in modo da potersi appoggiare in posizione accovacciata sopra la fossa, che si sperava fosse in discesa".

Parker ha inoltre ribadito che la scena tagliata avrebbe coinvolto i personaggi principali: "Erano solo Dunk ed Egg che conversavano amabilmente mentre gli altri facevano quelle cose accanto a loro. Poi la corda di qualcuno si spezzava, cadevano dentro quella cosa e... beh, per noi era davvero troppo".

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono Dunk & Egg

Quali sono le reazioni della critica alla serie HBO?

Fermo restando che potete già leggere la nostra recensione di A Knight of the Seven Kingdoms su queste pagine, il consenso generale della critica sulla serie afferma che si tratta di "un gradito ritorno a Westeros che funziona anche meglio nell'ambito delle buddy comedy piuttosto che limitarsi a sbaragliare la concorrenza".

Ad esempio, Empire scrive: "Come i suoi eroi, mantiene una bussola morale cavalleresca e antiquata: una serie che ha semplicemente giurato di proteggere gli innocenti". TV Guide è apparsa meno impressionata, affermando: "Se vi piace Il Trono di Spade per la sua grandiosità, rimarrete delusi".