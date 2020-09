Enola Holmes: il divertente video degli errori sul set

A pochi giorni dal debutto su Netflix, il film Enola Holmes sta ottenendo ottimi riscontri per quanto riguarda le visualizzazioni e online è ora stato condiviso un esilarante video dedicato agli errori sul set.

Nel filmato si può infatti vedere Millie Bobby Brown ballare, reagire in modo divertito a situazioni inaspettate ed errori di battute, e un po' in difficoltà a causa delle scene d'azione. Henry Cavill lotta contro i propri capelli, Helena Bonham Carter con la pipa e un bambino e Sam Claflin non sembra essere perfettamente a suo agio in carrozza.

Enola Holmes racconta la storia della sorella del celebre Sherlock Holmes, ruolo affidato a Henry Cavill, mentre la parte della protagonista è affidata a Millie Bobby Brown.

Ispirato ai romanzi di Nancy Springer, il film racconta dell'indagine condotta dalla sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft, un'adolescente ribelle e arguta, per ritrovare la mamma scomparsa. La ragazzina, come il celebre fratello, è un'incredibile detective e, a giudicare dal trailer, nel film avrà ampio spazio per dimostrarlo.

Al fianco di Millie Bobby Brown ed Henry Cavill c'è anche Sam Claflin nei panni dell'altro fratello maggiore Mycroft Holmes.

La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, autore di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede e della serie tratta da Queste oscure materie.

Nel film, diretto da Harry Bradbeer, recitano anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre misteriosamente scomparsa di Enola, l'eccentrica Eudoria, Fiona Shaw e Adeel Akhtar.